80 Prozent des für den Kreis Waldshut verfügbaren Impfstoffes ist zunächst für Alten- und Pflegeheime vorgesehen. Deswegen wird ab Dienstag, 19. Januar, zunächst nur dienstags und donnerstags gegen das Coronavirus geimpft. Eine Anmeldung ist erst ab 15. Januar möglich. Im westlichen Teil des Landkreises beginnt die Kassenärztliche Vereinigung bereits am Samstag, 2. Januar, über das Landesimpfzentrum mit der Impfung in drei Pflegeheimen.

