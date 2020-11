Bisher waren die Pflegeheime in der Stadt von Corona verschont. Nun meldet das Landratsamt Waldshut, dass sieben Personen des Matthias-Claudius-Hauses in Waldshut, sechs Bewohner und ein Mitarbeiter, positiv auf das Coronavirus getestet worden sind. Schon nach einem zuvor im Haus durchgeführten Antigen-Schnelltest bestand der Verdacht, dass sich die Betroffenen infiziert haben könnten.

Betroffene waren ohne Symptome

Jürgen Späth, Geschäftsführer des Waldshuter Pflegeheims, berichtete nach dem Ergebnis der Schnelltests, dass die sechs Betroffenen zuvor keine Symptome gezeigt hätten. Überraschend sei das Ergebnis in Anbetracht der Corona-Fallzahlen im Landkreis und in der Stadt allerdings nicht.

Das Team des Hauses richtete nach dem Schnelltest sofort eine Quarantänestation ein. Dort, wo bisher die Besucherbox war. Die soll am Mittwoch in einem anderen Raum wieder aufgebaut werden. So lange können keine Besucher empfangen werden.

Gesundheitsamt und Angehörige informiert

Gesundheitsamt und Angehörige wurden informiert. Endgültige Gewissheit, ob die Betroffenen tatsächlich infiziert sind, sollte ein PCR-Test bringen. Da die Schnelltests laut Späth nicht hundertprozentig seien.