Waldshut-Tiengen vor 1 Stunde

Christoph Wassmer gibt nach 27 Jahren sein Amt als Oberschützenmeister der Schützengesellschaft Waldshut ab

Nach 27 Jahren endet bei der Schützengesellschaft 1468 Waldshut eine Ära. Christoph Wassmer hat in der Hauptversammlung sein Amt an Jens Blumenstock abgegeben. Der Chilbi will er treu aber weiter treu bleiben und bleibt weiter Mitglied im Chilbi-Komitee.