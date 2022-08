von SK

Waldshut-Tiengen: Motorradfahrer verletzt sich bei Sturz schwer

Ein Motorradfahrer hat sich am Montag, 1. August, auf der L 159 im Steinatal bei Detzeln schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilt, war der 55-jährige kurz nach 17 Uhr in einer Kurve von der Straße geraten. Er prallte gegen eine Steinmauer und verletzte sich hierbei schwer. Der Verletzte kam mit einem Rettungshubschrauber in eine Schweizer Klinik. Den Schaden am Motorrad beziffert die Polizei mit rund 5000 Euro.

Waldshut-Tiengen: Auffahrunfall fordert eine Leichtverletzte

Ein Auffahrunfall am Montag, 1. August, gegen 11.30 Uhr, auf der B 34 unterhalb des Ochsenbuckels in Waldshut eine Leichtverletzte gefordert. Laut Polizeibericht war eine 36-jährige Opel-Fahrerin dem verkehrsbedingt abbremsenden Mercedes-Benz eines 26-jährigen Mannes aufgefahren.

Im Mercedes verletzte sich eine Mitfahrerin, die hinten rechts saß. Sie kam zur ambulanten Versorgung in ein Krankenhaus. Den entstandene Schaden an beiden Autos gibt die Polizei mit rund 8000 Euro an.

Waldshut-Tiengen: Motorradfahrer prallt gegen verlorenen Holzstamm und verletzt sich leicht

Ein Motorradfahrer ist am Montagabend, 1. August, gegen 19.20 Uhr, ist ein in der Schlüchttalstraße in Gurtweil gegen einen auf der Fahrbahn liegenden Holzstamm geprallt. Dabei hat sich der 28-Jährige leicht verletzt.

Verloren hatte den Stamm ein Langholz-Lastwagen, berichtet die Polizei. Der 58-jährige Fahrer habe noch vergeblich versucht, den herannahenden Motorradfahrer zu warnen. Dieser überfuhr jedoch den Stamm und kam dann zu Fall. Der Motorradfahrer verletzte sich leicht am Bein. Eine sofortige medizinische Versorgung war nicht von Nöten. Am Motorrad entstand laut Polizei ein Schaden von rund 1500 Euro.