von SK

Waldshut: Zeugensuche nach Vorfahrtsverletzung

Die Polizei sucht Zeugen nach einer Vorfahrtsmissachtung in Waldshut. Wie es im Polizeibericht heißt, fuhr am Montag, 22. August, ein 82-Jähriger gegen 11.40 Uhr auf der Brückenstraße. Die vor ihm fahrende 78-jährige Mercedesfahrerin wollte nach rechts in Richtung B 34 die Brücke zu verlassen. Dabei wurde ihr die Vorfahrt von einem noch unbekannten Fahrzeug genommen und sie musste sehr stark abbremsen.

Der 82-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig halten und fuhr unmittelbar vor dem Fußgängerüberweg auf den Mercedes auf. Verletzt wurde bei dem Auffahrunfall niemand. Den Sachschaden an beiden Fahrzeugen gibt die Polizei mit rund 2000 Euro an. Bei dem unbekannten Auto soll es sich um eine weiße/silberne Limousine mit WT-Kennzeichen gehandelt haben. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen (07751/831 65 31) bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

Hochrhein Zwei Lastwagen brennen auf Schweizer Autobahnraststätte bei Pratteln völlig aus Das könnte Sie auch interessieren

Weilheim: Frau unterschätzt Parklücke und fährt Abhang hinunter

Weil die die Länge eines Parkplatzes unterschätzt hat, hat eine Frau in Weilheim einen Auffahrunfall verursacht. Wie die Polizei berichtet, wollte die 79-Jährige im Schulweg, auf Höhe des Lädeles, gegen 11.30 Uhr in eine Parklücke einfahren. Dabei unterschätzte sie die Länge der Parklücke und fuhr geradeaus weiter einen rund drei Meter langen Abhang hinunter.

Unten kollidierte sie laut Polizei frontal mit einem dort geparkten Seat. Bei dem Unfall wurde die 79-jährige nicht verletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand laut Angaben Sachschaden von mehreren Tausend Euro.