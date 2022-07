von SK

Waldshut-Tiengen: Schwelbrand im Biomasse-Hackschnitzelhaufen bei Gutex

Die Feuerwehr Waldshut-Tiengen wurde am Freitag, 15. Juli, gegen 14 Uhr auf das Werksgelände der Gutex in Gutenburg gerufen. Wie das Unternehmen mittelt, ist dort in einem Biomasse-Hackschnitzelhaufen aus nicht bekannten Gründen ein Schwelbrand ausgebrochen. Erstmaßnahem seien durch Gutex eingeleitet worden, schreibt das Unternehmen weiter. Der nach wenigen Minuten eintreffende Löschzug aus Waldshut-Tiengen konnte das Feuer sofort löschen und eine Ausbreitung so verhindern. Ein Schaden ist nicht entstanden, heißt es in der Mitteilung abschließend.

Klettgau: Autofahrer bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Ein 79-jähriger Autofahrer ist am Donnerstagmorgen, 14. Juli, auf der B 34 bei Grißen-Bahnhof mit einem Lastwagen kollidiert und dabei lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann gegen 7.30 Uhr aus einem Feldweg auf die bevorrechtigte Bundesstraße eingefahren und mit einem dort herannahenden Lastwagen zusammengestoßen.

Das Auto wurde im Bereich der Fahrertüre vom Lastwagen erfasst, im Anschluss kam das Auto neben der Straße in einem Feld zum Stehen. Der Autofahrer wurde eingeklemmt, schreibt die Polizei weiter. Ein zufällig hinzukommender Notarzt kümmerte sich um den Schwerverletzten, bis er von der Feuerwehr befreit wurde.

Mit einem Rettungshubschrauber kam der Mann in eine Klinik. Nach derzeitigem Kenntnisstand besteht laut Polizei Lebensgefahr. Der 51-jährige Lastwagenfahrer blieb unverletzt.

Die Bundesstraße war während den Rettungsmaßnahmen komplett gesperrt. Den entstandene Sachschaden gibt die Polizei mit rund 13.000 Euro an.

Jestetten: Motorradfahrer prallt gegen Leitplanke und verletzt sich leicht

Ein 21-Jähriger ist am Donnerstag, 14. Juli, mit seinem Motorrad auf der L 163 zwischen Jestetten und Dettighofen gegen eine Leitplanke geprallt und hat sich leicht verletzt. Aus noch ungeklärter Ursache war er gegen 13 Uhr in einer Kurve zu Fall gekommen und rutschte zusammen mit seiner Maschine von der Straße.

Wie die Polizei berichtet, verließ der Fahrer leicht die Unfallstelle und ließ das beschädigte Motorrad zurück. Er konnte nachträglich ermittelt werden. Den Sachschaden am Motorrad schätzt die Polizei auf etwa 10.000 Euro, an der Leitplanke auf 2000 Euro.

Klettgau: Feuerwehr löscht in Brand geratenes Feld

Zwischen Lauchringen und Geißlingen ist am Donnerstag, 14. Juli, ein Feld in Brand geraten. Wie die Polizei berichtet, wurden dort Strohballen gepresst, die dort Tätigen bemerkten das Feuer gegen 13 Uhr

Die Feuerwehr Klettgau rückte mit drei Fahrzeugen aus und löschte das Feld. Am Feld entstand laut Polizei kein Sachschaden, allerdings verbrannten sechs Quaderstrohballen im Wert von etwa 250 Euro.