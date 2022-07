Kanton Schaffhausen vor 11 Stunden

Intimer Chat mit Folgen: Ein junger Mann wird mit anzüglichen Videoaufnahmen erpresst

Sextortion heißt die Masche. Der Betroffene hat in diesem Fall in Schaffhausen das einzig Richtige getan. Was es mit der Masche auf sich hat und was die Polizei rät, erfahren Sie hier.