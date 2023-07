Waldshut-Tiengen vor 3 Stunden Autofahrerin rast quer über Bundesstraße und kracht in den Bahnhof Die Autofahrerin verwechselt vermutlich Gas und Bremspedal, fährt zunächst gegen ein Schaufenster und dann in das Bahnhofsgebäude auf der gegenüberliegenden Seite der B34. Die Frau erleidet einen Schock.

Quer über die B34 ist eine Autofahrerin am Donnerstag in Waldshut gefahren. Zunächst fuhr sie in ein Schaufenster (Bild links), dann prallte sie in das Bahnhofsgebäude auf der gegenüberliegenden Seite. | Bild: Völk, Melanie