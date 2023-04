Bismarckstraße in Waldshut wird zur Einbahnstraße

Voraussichtlich ab Montag, 17. April, wird die Bismarckstraße in Waldshut für die Dauer von etwa zwei Wochen halbseitig gesperrt. Als Grund teilt das Ordnungsamt der Stadt Waldshut-Tiengen auf Nachfrage die Verlegung einer Gasleitung im Bereich der Bismarckstraße 17 bis 19a mit.

Die Einbahnstraße wird in Fahrtrichtung Stadtmitte eingerichtet. Die Regelung gilt zwischen der Einfahrt zum Busbahnhof und der Einmündung zur Poststraße. Der Verkehr aus der Poststraße wird über die Bismarckstraße Richtung Kolpingbrücke umgeleitet.

Die Bismarckstraße in Waldshut wird ab Montag, 17. April, für zwei Wochen zur Einbahnstraße. | Bild: Juliane Schlichter

Über die Brückenrampen kann die Weiterfahrt dann entsprechend der Umleitungsbeschilderung Richtung Bad Säckingen (B34) und Häusern (B500) fortgesetzt werden. Wer Richtung Tiengen und Schaffhausen oder Zoll fahren möchte, muss die Ausfahrt zur B34 beim Restaurant „Fuya“ nehmen.

Sanierung des Kreisverkehr im Gewerbepark Hochrhein wird verschoben

Die Fahrbahndecke am Kreisverkehr in der Gewerbeparkstraße im Bereich des Vorstauraums und der Zollanlage in Waldshut-Tiengen muss saniert werden. Wie Tiefbauamtsleiter Theo Merz im Gespräch mit dieser Zeitung sagte, hat der andauernde Schwerverkehr Spuren hinterlassen.

Ursprünglich sollte der Kreisverkehr an diesem Wochenende saniert werden, wie im Mitteilungsblatt der Stadt Waldshut-Tiengen zu lesen war. Aufgrund der unbeständigen, nasskalten Witterung muss diese Maßnahme jedoch vorzeitig abgesagt werden. Ein neuer Termin steht aktuell noch nicht fest, wie die Stadtverwaltung informiert.

Allmendweg in Tiengen wird für mehrere Monate gesperrt

Der Ausbau und die Sanierung der Breitenfelder Straße in Tiengen ist laut Stadtverwaltung fast abgeschlossen. Der neue Straßenbelag wurde eingebaut. Kleine Randanpassungen und Arbeiten am Gehweg werden zeitnah fertiggestellt.

Aktuell werden die Tiefbau- und Straßenbauarbeiten im benachbarten Allmendweg fortgesetzt. Dieser ist voraussichtlich bis Sommer 2023 einschließlich der Einmündung Hadlaubstraße bis zur Einmündung Adenauerstraße voll gesperrt. Die Einmündungen Hadlaubstraße und Hadwigstraße werden als Sackgasse ausgewiesen. Durchgängig befahrbar bleiben die Adenauerstraße und der Staldtenweg sowie die Scheffelstraße.

Dieser Bauabschnitt betrifft auch den Bereich vor der Johann-Peter-Hebel-Schule im Allmendweg. Anfahrtsmöglichkeiten zum Bringen und Abholen der Schulkinder bestehen nur noch über die Adenauerstraße und den Staldtenweg. Für den Schulbus wird eine Ersatzhaltestelle angelegt im Allmendweg gegenüber der Einmündung Staldtenweg.

Feldbergstraße in Tiengen wird für zwei Tage gesperrt

Die Feldbergstraße (K6551) vor dem Mowag-Kreisverkehr in Tiengen ist am Donnerstag und Freitag, 13. und 14. April, für den Fahrzeugverkehr voll gesperrt. Die Vollsperrung ist laut Ordnungsamt erforderlich zur Verlegung von Breitbandkabeln.

Der überörtliche Verkehr wird wie folgt umgeleitet: aus Tiengen in Richtung Gurtweil und Grafenhausen über die Ortsdurchfahrt Tiengen (L159) und die L161; aus Richtung Schlüchttal, Indlekofen und Gurtweil nach Tiengen über die Ortsdurchfahrt Gurtweil – L161 (Richtung Kaitle) und die B34. Für Anwohner der Feldbergstraße ist die Zufahrt aus Richtung Gurtweil bis zur Baustelle frei.