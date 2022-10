von Melanie Mickley

„Tiengen leuchtet“, hieß es am Freitag wieder. Die Aktionsgemeinschaft Tiengen lud zum dritten Mal zu dieser stimmungsvollen Veranstaltung ein. Dabei wurde im Vorfeld angesichts der aktuellen Energiesorgen viel bei den Veranstaltern diskutiert und der Energieaufwand auf ein verantwortbares Maß gebracht, erklärt Nicola Kögel, Geschäftsführerin der Aktionsgemeinschaft Tiengen.

Waldshut-Tiengen Die schönsten Bilder von der Aktion „Tiengen leuchtet“ Das könnte Sie auch interessieren

Viele Feuerkörbe, Fackeln und Kerzen kamen zum Einsatz und die Leuchtmittel wurden alle auf LED umgestellt. So wurden die Gebäude in farbiges Licht getaucht und die zwölf Luft-Art-Kunstwerke, die den Sommer hindurch angenehmen Schatten spendeten, durften ein letztes Mal erstrahlen, bevor sie abgehängt werden.

Besser konnte das Wetter an diesem Abend fast nicht sein, bei Windstille und milden 16 Grad, strömten viele Besucher ins Tiengener Städtle. Bis 22 Uhr ließen die Geschäfte ihre Türen offen und luden ihre Kunden ganz entspannt zum Stöbern, Bummeln, Einkaufen und Genießen ein.

Die Sportfreunde vom Leichtathletik-Club Tiengen genießen den Abend und gönnen sich ein Bier an der Cortina-Bar. | Bild: Melanie Mickley

Auch sorgten einige Vereine an Ständen für das leibliche Wohl und hatten alle Hände voll zu tun. Von der Schlossmauer aus schoss eine Kanone, zur besonderen Freude der kleinen Besucher, immer wieder Seifenblasen heraus, die weit die Hauptstraße entlang flogen.

Aber nicht nur der Trubel und die Einkehr in den Geschäften und an den Ständen war gefragt. Viele suchten zur inneren Einkehr die eindrucksvoll mit Kerzen illuminierte Peter-Thumb-Kirche auf. Eingehüllt in Kerzenschein und leise eingespielten Gregorianischen Gesängen erlebten die Besucher das Gotteshaus als meditativen Ort.

Eindrucksvoll und meditativ: Die mit Kerzen illuminierte Peter-Thumb-Kirche. Hier fanden viele Besucher mit Kerzenschein und leise eingespielten Gregorianischen Gesängen innere Einkehr. | Bild: melanie Mickley

Feurig und akrobatisch ging es wieder am Löwendenkmal mit dem Zirkus Zebrasco zu. Was 2009 als Zirkus-AG des Klettgau-Gymnasiums Tiengen begann, wird seit vier Jahren als eigener Verein mit mehr als 20 Jugendlichen weitergeführt. An diesem Abend drängen sich rund 200 Zuschauer dicht an die Bühne, um einen guten Blick auf die Feuer-Show mit Jonglage und Artistik zu haben.

Neu im Programm des Zirkus Zebrasco ist der Auftritt mit Lichtschwertern. | Bild: melanie Mickley

Neu im Programm und extra für „Tiengen leuchtet“ einstudiert war eine Darbietung mit Lichtschwertern und Leuchtturnschuhen. Als Überraschung zum Schluss zündete Zirkus Zebrasco um 22 Uhr auch noch ein kleines Feuerwerk.