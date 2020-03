Waldshut-Tiengen vor 3 Stunden

Entlastung am Waldshuter Zollhof in Sicht: Stadt will zusätzlichen Vorstauraum im Gewerbepark Hochrhein schaffen

Die Verkehrsentlastung am Zollhof Waldshut war erneut Gegenstand eines Treffens im Bundesverkehrsministerium in Berlin. Schwerpunkt des Gesprächs, das der Bundestagsabgeordnete Felix Schreiner (CDU) vermittelt hatte, war die Schaffung von zusätzlichem Vorstauraum an der Gemeinschaftszollanlage im Gewerbepark Hochrhein.