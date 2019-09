Die Feuerwehr Waldshut-Tiengen nutzt seit diesem Jahr das Digitalfunknetz für alle Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (kurz: BOS). Die Einsatzkräfte der Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienste sowie weiterer Zivil- und Katastrophenschutzorganisationen funken damit über ein gemeinsames Netz.

Die Technik lässt eine organisationsübergreifende und bundesweite Verständigung zu und vereinfacht somit auch die Durchführung komplexer Einsatzszenarien. Die Stadt Waldshut-Tiengen investierte für den neuen Digitalfunk der Feuerwehr 140.000 Euro.

Der größte Vorteil des Digitalfunks sei laut Feuerwehrkommandant Peter Wolf die Abhörsicherheit. Denn der Funk sei verschlüsselt. „Früher konnten Täter etwa beim analogen Funk der Kripo mithören und wussten dadurch, dass sie gleich besucht werden“, sagt Peter Wolf, Amtsleiter der Feuerwehr Waldshut-Tiengen.

Besserer Empfang im Schlüchttal

Auch die Netzabdeckung sei im Gegensatz zum bisherigen analogen Funk deutlich besser. „Jetzt haben wir dort Netz, wo wir vorher keines hatten, beispielsweise im Schlüchttal oder in der Wutachschlucht“, sagt der Kommandant.

Ein Fahrzeug der Feuerwehr rückt aus dem Gerätehaus am Waldshuter Johannisplatz aus. | Bild: Juliane Schlichter

Ein weiterer Vorteil sei die wesentlich größere Reichweite. So könne man auch zu Feuerwehren außerhalb des Landkreises Kontakt halten. Im analogen Netz hingegen sei der Funkkontakt nur innerhalb des Landkreises möglich gewesen. Mit der Funktion der Gruppenkommunikation könne nun ein Funkspruch an alle Teilnehmer einer definierten Gruppe gleichzeitig übersendet werden.

Darüber hinaus können die Einsatzkräfte je nach Einsatzlage zentral gesteuert und BOS-übergreifend in Funkrufgruppen zusammengeschaltet werden. Dies vereinfache insbesondere die Durchführung anspruchsvoller und komplexer Einsatzszenarien unter Beteiligung verschiedener BOS.

Da jedes digitale Gerät über eine individuelle Adresse verfügt, könnten Funkgespräche auch gezielt zwischen einzelnen Teilnehmern geführt werden, ohne dass weitere Personen mithören können. Und noch ein Vorteil bietet der neue Digitalfunk: Die besserere Sprachqualität. „Jetzt rauscht es nicht mehr so oft“, sagt Wolf.

Der Digitalfunk wurde im Jahr 2018 in Baden-Württemberg eingeführt. Die Vorbereitung dafür war lang: In den vergangenen 15 Jahren wurden in ganz Deutschland Funkmasten für den Digitalfunk aufgestellt.

