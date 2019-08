Der Waldshut-Tiengener Feuerwehrmann Timo Hestler zeigt Ihnen in einzelnen Schritten, wie er sich für einen Einsatz bereit macht und auch, was mit der Kleidung danach passiert. Seine Verwandlung sehen Sie in Bildern und Videos.

Timo Hestler demonstriert den integrierten Rettungsgurt seines neuen Feuerwehranzugs.| Bild: Verena Wehrle