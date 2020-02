von Rolf Sprenger

Er ist bereits eine Legende. Weit über den Hochrhein hinaus hat sich Gerhard Grether einen Namen gemacht. Als Amateurboxer lehrte er seine Gegner das Fürchten. Er boxte in der Bundesliga und wurde Süddeutscher Meister. Nach seiner aktiven Zeit wurde er 1980 Trainer und verhalf zahlreichen jungen Sportlern zu Titeln. Seit 1990 leitet er den Boxring Klettgau als Vorsitzender.

Der Verein Die Brüder Arnold und Horst Schendel haben 1955 den Boxring Klettgau gegründet, damals noch unter dem Dach des Turnvereins Unterlauchringen. Heute hat der Verein 400 aktive und passive Mitglieder. Den Verein leiten Gerhard Grether (Vorsitzender), Wolfgang Weber (stellvertretender Vorsitzender), Hans-Peter Weber (Kassierer) und Khalid Sajid (Schriftführer). Training ist jeweils Dienstag und Donnerstag in der Hans-Thoma-Schule in Tiengen. Weitere Informationen finden Sie hier

Für den heute 70-jährigen Gerhard Grether ist ein Leben ohne das Boxen nicht denkbar. So verwunderte es nicht, dass er sich bei der Hauptversammlung abermals zur Wiederwahl stellte. Im FC-Heim haben ihn die 40 erschienenen Vereinsmitglieder einstimmig gewählt und und mit stehendem Applaus gefeiert.

2019 hat der Boxring Klettgau an zahlreichen Wettkämpfen teilgenommen. Rottweil, Pfullingen Würenlingen, Glattbrugg und Schaffhausen waren die Stationen. Der Höhepunkt war die Austragung des Baden-Württemberg-Cups in der Tiengener Stadthalle. Das Turnier wurde mit großem Aufwand organisiert. In 18 Kämpfen präsentierte sich der Boxring Klettgau von seiner besten Seite. Die 350 Zuschauer waren begeistert, war in der Versammlung zu hören.

Der BW-Cup war auch finanziell ein Erfolg. „Doch ohne Sponsoren könnten wir die vielen Teilnahmen an überregionalen Wettkämpfen nicht stemmen“, stellte Kassierer Hans-Peter Weber fest. „Mit den 400 Mitgliedsbeiträgen stehen wir aber finanziell auf einem soliden Fundament“, fuhr er fort.

Ehrungen

Da der Verein bereits 65 Jahre alt wird, hatte der Vorsitzende Gerhard Grether einiges an Ehrungsarbeit zu verrichten. Eine besondere Auszeichnung erhielt Erich Reichl. Für seine Verdienste wurde er zum Ehrenmitglied ernannt. Siegfried Hauser und Wolfgang Lais sind dem Boxring bereits seit 60 Jahren treu, Erich Bercher und Rainer Hölzer 50 Jahre. Vier Mitglieder wurden für 40 Jahre geehrt und elf für 25 Jahre. Gerhard Grether bedankte zudem bei Dr. Herbert Vogel für seinen 40-jährigen Einsatz als Ringarzt.

Die Zukunft sieht Gerhard Grether durchaus rosig: „Unsere Jugendarbeit funktioniert und die sportlichen Erfolge lassen sich ebenfalls sehen.“ Besonders stolz ist er auf seine Mädchen-Staffel. Zehn Mädchen zwischen 15 und 22 Jahre trainieren derzeit regelmäßig. Bald werden die ersten davon aktive Wettkämpfe bestreiten.

Wahlen

Bei den Vorstandswahlen gab es keine Veränderungen. Eine kleine Überraschung wurde dem Vorsitzenden noch zuteil. Hans-Peter Werber überreichte Gerhard Grether als Dankeschön für seinen Einsatz einen Gutschein für ein Wellness-Wochenende.