Boxen: – In Bestform präsentierte sich Egezon Bajrami vom Boxring Klettgau bei einer Boxveranstaltung in Glattbrugg in der Schweiz. Bajrami lieferte dabei einen seiner besten Kämpfe bisher. Im Vorkampf boxte er gegen den starken Kevin Bossart vom BC March/CH. In allen drei Runden war er der Bessere und siegte einstimmig nach Punkten für den Boxring Klettgau.

Im zweiten Kampf zeigte Ali Cacik gegen Christoph Catenazzi von BC Riazzino/CH zwar eine starke Leistung, verlor aber knapp mit 1:2-Punktrichterstimmen. Am Samstag wird in Knielingen bei Karlsruhe geboxt. (gew)