von Rolf Sprenger

Boxen: – Ein bejubeltes Comeback feierte Lokalmatador Patrick Loewert vom Boxring Klettgau beim Baden-Württemberg-Cup seines Vereins in der Stadthalle Tiengen. Nach einer Pause von acht Jahren stellte sich der ehemalige süddeutsche Jugendmeister wieder in den Ring. Er musste sich zwar Drilon Rama vom MBC Ludwigsburg nach Punkten geschlagen geben, eroberte aber mit seinem technisch hochstehenden Boxstil die Herzen der rund 250 Fans in der Halle.

Loewerts Fight war einer von 16 Kämpfen, bei denen es um wichtige Ranglistenpunkte und um die Qualifikation zu den Deutschen Meisterschaften ging. Angesichts gut aufgestellten Gegner aus Baden-Württemberg und der Schweiz hatte die Staffel des Boxring Klettgaus von Trainer und Ehrenvorsitzender Gerhard Grether einen schweren Stand. Lediglich Agron Bunjaku, Turan Gören und Urim Hajdaraj sorgten für Heimsiege. Vor allem Hajdaraj riss bei seinem Kampf gegen Matheus Martiniano De Sousa (BC Rheintal) begeisterte. Der Lokalmatador stürzte sich gegen den in der Reichweite überlegenen Gegner in den Infight und wurde mit einem einstimmigen Punktesieg belohnt.

Im Hauptkampf hatte Lokalmatador Michel Loewert beim 0:3 nach Punkten gegen Ardian Krasniqi (BSV Rottweil), Neffe von Ex-Europameister Luan Krasniqi nicht den Hauch einer Chance. Niederlagen mussten auch Maximilian Frank (Schüler bis 40kg), Romeo Schilling (Jugend bis 75kg) und David Zeiler (Erwachsene bis 75kg) einstecken.

Gerhard Grether, Vorsitzender und Trainer des Boxring Klettgau: „Es war eine tolle Veranstaltung. Wir haben von allen Seiten nur Positives gehört. Die Organisation hat super geklappt, der Zuschauerzuspruch war da und sportlich hat es unsere Kämpfer weitergebracht.“ | Bild: Salzmann, Günter

