Nachdem der Gemeinderat Waldshut-Tiengen im April dieses Jahres bereits grünes Licht für das Projekt gab, sind inzwischen alle Fragen (siehe unten stehender Text), die damals in der Sitzung aufkamen, geklärt. Dies bestätigen die beiden Investoren Marcel Obert und Andreas Weissenberger im Gespräch mit dieser Zeitung.

„Wenn man immer wartet, dass die anderen was machen, wird nie was gemacht“, sagt Marcel Obert auf die Frage, wie er und sein Geschäftspartner auf die Idee kamen, als Privatleute eine mobile Eislaufbahn zu betreiben. Obert ist Inhaber eines Frisörgeschäfts in Waldshut, Weissenberger arbeitet als selbstständiger Flugzeugelektroniker. „In erster Linie machen wir es, weil‘s uns Spaß macht. Die Kosten sind zweitrangig“, fügt Weissenberger hinzu. Wie viel Geld die beiden in ihr Projekt stecken, wollen sie nicht verraten.

Die Macher hinter dem Eisbahn-Projekt: Marcel Obert (links) und Andreas Weissenberger. | Bild: Juliane Schlichter

Zunächst planten Obert und Weissenberger, eine Anlage mit richtigem Eis auf dem Viehmarktplatz aufzubauen. „Da es hier im Winter aber selten unter zehn Grad fällt, haben wir Alternativen gesucht“, erzählt Weissenberger. In Luzern wurden er und sein Kompagnon fündig: Die dortige Kunsteisbahn haben die beiden persönlich getestet und für so gut befunden, dass sie die gleichen Kunststoffeisplatten samt dazugehöriger Anlage kauften.

Suppe im Brotteig und Teller aus Palmblättern

Die künstliche Schlittschuhbahn habe den Vorteil, dass sie keinen Strom zum Kühlen der Eisfläche benötigt. „Unser ganzes Konzept ist emissionsfrei, recycelbar und biologisch abbaubar“, sagt Obert stolz. In den beiden dazu gehörigen Hütten – die eine mit überdachtem Freistand, wo Suppe in Brotteig, Raclette und Getränke wie Glühwein und Fassbier ausgeschenkt werden, die andere, ein rustikales Chalet mit 40 Sitzplätzen, in dem Käsefondue angeboten wird – soll weitestgehend auf Plastik verzichtet werden. „Unsere Teller sind aus Palmblättern, die Gabeln und Löffel aus Holz“, erzählt Obert und fügt hinzu: „Das sind wir der Umwelt schuldig.“

Das Chalet lädt zum geselligen Beisammensein bei Käsefondue ein. | Bild: blackforestice

Den Eislauf- und Gastronomiebetrieb, zu denen sich noch ein Schlittschuhverleih und zwei Eisstockbahnen gesellen werden, können Obert und Weissenberger natürlich nicht allein stemmen. „Wir haben festes Personal sowie eine große Anzahl von Familienmitgliedern und Freunden, die an das Projekt glauben und uns helfen“, sagt Marcel Obert. Die Volksbank Hochrhein, einer der Sponsoren des Projekts, hat sich die Namensrechte für die Eisbahn gesichert, die „Volksbank Hochrhein Ice Arena“ heißen wird, wie Andreas Weissenberger verrät.

„Wir stehen voll dahinter und freuen uns auf die Eisbahn“, sagt Petra Weber vom Werbe- und Förderungskreis Waldshut und Mitglied des Organisationsteams des Weihnachtsmarkts. Sie zeigt sich im Gespräch mit dieser Zeitung überzeugt, dass die Betreiber der Eisbahn und die Standbetreiber des Weihnachtsmarkts gegenseitig von ihren Angeboten profitieren werden.

Das Projekt Für ihr Eislaufbahn-Projekt auf dem Waldshuter Viehmarktplatz haben die Investoren Marcel Obert und Andreas Weissenberger eigens ein Unternehmen mit dem Namen „blackforestice“ gegründet. Wer die beiden unterstützen möchte – beispielsweise beim Schlittschuhverleih oder im Gastronomiebereich – kann sich per E-Mail melden (info@blackforestice.de). An die gleiche Adresse können sich Interessenten wenden, die Plätze im Chalet mieten möchten. Die Eislaufbahn öffnet gleichzeitig mit dem Waldshuter Weihnachtsmarkt am Samstag, 30. November, und wird bis einschließlich Sonntag, 12. Januar, in Betrieb sein.