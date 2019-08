von Peter Rosa

Mit der Bocktaufe in der Kaiserstraße beginnt am morgigen Samstag, 3. August, offiziell die 551. Waldshuter Chilbi. Nach dem großen Jubiläumsjahr 2018 kehren die Organisatoren in diesem Jahr wieder zum bewehrten Umfang zurück. Das Hauptprogramm des beliebten Volksfests findet vom 16. bis zum 21 August statt. Das Fest erinnert an den Friedensvertrag von 1468, nachdem die Stadt von 16 000 Eidgenossen belagert wurde. An sechs Tagen gibt es Bewirtung, Rummel und Unterhaltung.

Umzug: „Vom großen Jubiläum im letzten Jahr kehren wir dieses Jahr zur Chilbi-Normalität zurück“, sagt Florian Schwald, der neue Sprecher des Chilbi-Organisationskomitees. Am großen Umzug von der Kaiserstraße zum Festplatz am Sonntag, 18. August, nehmen 30 Gruppen teil, zehn davon Schweizer. Die Route verläuft wie gewohnt über die Kolpingbrücke. Die Sperrung ihrer südlichen Rampe aus Richtung Dogern wird für die Zeit des Umzugs für Fußgänger aufgehoben. Auch für die Sicherheit der Umzugsteilnehmer auf dem Bauwerk sei trotz laufender Sanierungsarbeiten gesorgt, sagt Jürgen Wiener vom Ordnungsamt.

Die Waldshuter Chilbi ist eng mit der Geschichte der Region verbunden. Das zeigt sich vor allem am großen Umzug durch die Kaiserstraße (hier 2017). | Bild: Peter Rosa

Heimatabend: Am Heimatabend am Samstag, 17. August, geht es von den im Vorjahr vorgestellten Wurzeln der Chilbi in diesem Jahr zurück ins 20. Jahrhundert. Thematischer Schwerpunkt des Bürgertheaters mit rund 250 Mitwirkenden und in Kooperation mit der Theaterwerkstatt Heidelberg: „Aufbruch in die Moderne“ während der 50er, 60er und 70er Jahre.

Rummel: Der Festplatz ist wieder das Revier der Schützengesellschaft und des Festwirts John Kurze. Etliche große und kleine Fahrgeschäfte und Attraktionen werden hier mit einem ganzen „Dörfle“ aus Buden mit kulinarischen Leckereien gepaart. Mit dem Familienpass für 16 Euro können Besucher vorab Spaß im Gesamtwert von 40 Euro kaufen. Neu ist in diesem Jahr eine grafisch gestaltete Rückwand im Festzelt, die die verschiedenen Figuren der Vereine bei der Waldshuter Chilbi zeigt.

Chilbi ist auch Rummel: Auf dem Festplatz erwarten die Besucher Fahrgeschäfte, Attkraktionen und kulinarische Vielfalt. | Bild: Peter Rosa

Ebenfalls hier finden am Sonntag, 18. August, die Bockverlosung sowie verschiedene Party-Nächte statt. „Ich hoffe, dass es dieses Jahr klappt“, sagt Florian Schwald im Hinblick auf das große Abschlussfeuerwerk am Mittwoch, 21. August. Ausgerechnet im vergangenen Jahr musste es aufgrund von Waldbrandgefahr abgesagt werden. Die „Romantische Sommernacht“ mit Illumination der Kaiserstraße am Sonntag, 18. August, findet bei jedem Wetter statt.

