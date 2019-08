von Sira Huwiler

16.000 Eidgenossen belagerten im Jahr 1468 die Stadt Waldshut. Gerade einmal 800 Verteidiger sollen ihnen damals gegenüber gestanden und bald gehungert haben. Mit dem einzigen verbliebenen Schafbock, den die Deutschen immer wieder über die Mauer geführt haben, sollen sie damals den Schweizern volle Vorratsschränke vorgetäuscht haben. Ein Angriff fand schließlich nie statt und ein Friedensvertrag verhinderte im August des selben Jahres Schlimmeres.

In Erinnerung an das friedliche Ende der Belagerung feiert Waldshut seither jährlich am Wochenende nach Maria Himmelfahrt die Chilbi – in diesem Jahr von 16. bis 21. August.

Samstag, 3. August: Bocktaufe zur 551. Waldshuter Chilbi am Samstag, 3. August, ab 16.30 Uhr vor dem Metzgertor in der Kaiserstraße ein. Nach der Taufe des Bocks unterhält die Musikgruppe „Jayam“ die Gäste. Veranstalter sind die Junggeselleschaft 1468 Waldshut. Der Eintritt ist frei.

Sonntag, 18. August: 9 Uhr Festgottesdienste in der Katholischen und Evangelischen Kirche, 10.30 Uhr Großes Wunschkonzert im Festzelt mit dem Musikzug St. Florian, 14.30 Uhr Großer Chilbi-Festumzug von der Kaiserstraße ins Festzelt, anschließend Aufführungen der Trachtengruppen aus Nah und Fern, 15.30 Uhr traditionelle Bockverlosung der Junggesellenschaft 1468 Waldshut, ab 21 Uhr „Romantische Sommernacht“: Illumination der Innenstadt mit musikalischer Untermalung. Der Eintritt ist frei.

Mittwoch, 21. August: Ab 14 Uhr Spaß und Unterhaltung auf dem Vergnügungsplatz und im Festzelt, ab 19.30 Uhr vierte Waldshuter Schlagernacht im Festzelt. Von 19.30 bis 20.30 Uhr erhalten alle Besucher im Schlager-Outfit (bunt, schrill) eine Überraschung am Eingang! 22 Uhr Großes Feuerwerk über dem Chilbiplatz – veranstaltet vom Festwirt und den Schaustellern.

