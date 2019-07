von Katharina Schlegel

Lin-Lin Yan (18) aus Erzingen: „Ich möchte auf jeden Fall etwas in Richtung Management und Wirtschaft studieren. Aber da gibt es so viele Studiengänge, dass ich es noch nicht genau weiß.“

Lin-Lin Yan (18) aus Erzingen. | Bild: Katharina Schlegel

Thomas Baum (18) aus Wutöschingen: „Ich möchte Musik studieren, wenn ich einen Studienplatz an einer Musikhochschule bekomme. Ansonsten verdiene ich erst mal ein bisschen Geld, aber einen Plan B gibt es noch nicht wirklich.“

Thomas Baum (18) aus Wutöschingen. | Bild: Katharina Schlegel

Ann-Kathrin Lehmann (18) aus Krenkingen: „Ich werde Stewardess bei der Swiss und habe dafür auch schon den Ausbildungsplatz. Ich brauche nur noch den medizinischen Test, doch da sollte nichts mehr schief gehen.“

Ann-Kathrin Lehmann (18) aus Krenkingen. | Bild: Katharina Schlegel

Inka Roedel (19) aus Hallau in der Schweiz: „Ich mache jetzt erst mal ein Freiwilliges Soziales Jahr und möchte dann Lehramt studieren. Aber ganz sicher bin ich mir noch nicht, deshalb auch das FSJ.“

Inka Roedel (19) aus Hallau in der Schweiz: „Ich mache jetzt erst mal ein Freiwilliges Soziales Jahr und möchte dann Lehramt studieren. Aber ganz sicher bin ich mir noch nicht, deshalb auch das FSJ.“ | Bild: Katharina Schlegel

Timon Gruner (18) aus Tiengen: „Ich möchte etwas in Richtung Politik studieren. Davor mache ich im nächsten Jahr aber erst mal ein paar Praktika.“

Timon Gruner (18) aus Tiengen. | Bild: Katharina Schlegel

Robin Scherer (18) aus Nöggenschwiel: „Ich mache ein FSJ beim Rettungsdienst in Waldshut. Der Plan ist dann danach ein Medizinstudium. Das FSJ brauche ich als Wartesemester und als Probe, ob das wirklich was für mich ist.“

Robin Scherer (18) aus Nöggenschwiel. | Bild: Katharina Schlegel

Katharina Russ (18) aus Gurtweil: „Ich mache ein FSJ Kultur an der Musikakademie in Staufen, um herauszufinden, was ich genau machen möchte. Vor allem freue ich mich jetzt aber auf die lernfreie Zeit.“

Katharina Russ (18) aus Gurtweil. | Bild: Katharina Schlegel

Viktor Zelong Lu (18) aus Lauchringen: „Ich möchte an eine Schauspielschule, am liebsten nach Stuttgart, München oder Berlin. Der Plan ist deshalb, zu jedem Casting zu gehen, das stattfindet. Die ersten Castings sind schon nächste Woche.“

Viktor Zelong Lu (18) aus Lauchringen. | Bild: Katharina Schlegel