von Ursula Ortlieb

Birkendorf fiebert dem Hagehole am 15. Oktober entgegen. Nach zwei Jahren coronabedingtem Ausfall kann das Spektakel wieder in bewährter Weise gefeiert werden. Das Hagehole ist in Anlehnung an die berühmten Almabtriebe der Kuhherden im alpenländischen Raum entstanden. Die Idee dazu hatte Manuel Dörflinger, der die Planung und Organisation mit den Birkendorfer Vereinen übernommen hat.

Darum geht es beim Hagehole

Vier Jungbullen der Bauersfamilie Werner und Conni Ziller werden vor Einbruch des Winters in den Stall heimgeholt. Und was die Leute in den Alpen können, kann man in Birkendorf mit nur vier Jungbullen genauso groß feiern, als wäre eine ganze Kuhherde mit mehr als 100 Rindern von der Sommerweide in den Stall zu holen. Die Birkendorfer Vereinsgemeinschaft kümmert sich um die Bewirtung der Gäste und natürlich wird es wieder Ochs am Spieß geben.

Das Hagehole wird gerne als „der verrückteste Alm-Abtrieb seit es Rinder gibt“ bezeichnet. Das Heimholen der vier Jungbullen ist in Birkendorf seit 2006 zu einem großen Fest mit Volksfestcharakter und Tausenden Besuchern geworden und wird nach zunächst jährlichem Rhythmus seit 2009 alle zwei Jahre gefeiert.

Otto, Oskar, Olaf und Otfried sind die Protagonisten

Protagonisten sind in diesem Jahr die Jungbullen Otto, Oskar, Olaf und Otfried. Wenn sie von ihren Bauern Werner und Conni Ziller von der Sommerweide geholt und von der Ühlinger Munimusik musikalisch zur Gemeindewaage begleitet werden, muss erst das exakte Gesamtgewicht der Häggeli ermittelt werden, bevor sie ihr Winterdomizil im Stall beziehen.

Danach stellt sich jeweils eine vorher bestimmte Personengruppe auf die Gemeindewaage. Diesmal sind es 13 Frauen der Damenmannschaft SG Steina-Schlüchttal, die wie die Jungbullen gewogen werden.

Wer das exakte Gesamtgewicht der Häggeli und der Damen errät, dem winken nicht nur gute Musik und gutes Essen rund um das Haus des Gastes und um das gegenüberliegende ehemalige „Hagehuus“, sondern auch Geldpreise im Gesamtwert von 1700 Euro. Bei mehreren exakten Tipps wird der Preis geteilt.

Das Wiegen Das Wiegen findet am Samstag, 15. Oktober, beim neunten Birkendorfer Hagehole zwischen 14.30 und 15.30 Uhr bei der Gemeindewaage in Birkendorf statt. Die 13 Fußballerinnen tragen beim Wiegen Fußballtrikots und ihre Kickschuhe. Das Gewicht wird laut Veranstalter auf zwei Kilogramm genau gewogen. Der Tippeinsatz beträgt 1 Euro pro Tipp. Für den genausten Tipp gibt es 1000 Euro zu gewinnen, für den zweitbesten Tipp 500 Euro und für den drittbesten Tipp 200 Euro. Eine kleine Hilfe gibt der Veranstalter schon jetzt: Das Gewicht der vier Häge betrug am 14. Mai, dem Tag des Weidegangs: 1160 Kilogramm.

Auf zwei Bühnen wird wieder ein buntes Musikprogramm geboten sein. Die Fußballerinnen freuen sich schon riesig auf das Hagehole im Oktober.

Es gibt bereits schon Hagehole-Tippscheine: Tippen kann man bei allen Mitgliedern der Narrenzunft Birkendorf, des FC Birkendorf und bei den Fußballerinnen der SG Steina-Schlüchttal. Weitere Informationen gibt es im Internet (www.hagehole.de).