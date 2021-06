von Ursula Ortlieb

Die öffentliche Gemeindewaage in Birkendorf, die von Wägerin Cornelia Ziller seit 20 Jahren betreut wird, ist in der Region eine Seltenheit geworden. Sie ist Baujahr 1963 und funktioniert ohne jede Elektronik rein mechanisch. Das ist auch für Andreas Fritschi, Eichbeamter des Eichamt Albstadt, eine Besonderheit. Es gibt nicht mehr viele davon. Die frühere Gemeindewaage befand sich gegenüber des Gasthauses „Hirschen“ und wurde Ende der 60er-Jahre neu auf dem Hofplatz beim Gemeindehaus Schwarzwaldstraße 53 installiert.

Rund 60 Wiegungen werden jährlich im Waagbuch verzeichnet. Im Protokollbuch 2020 waren es 63 Einträge. Kunden sind neben Landwirten, die das Gewicht ihrer Ladungen oder Tiere bestätigen lassen, vermehrt auch Wohnmobilisten. Der amtliche Nachweis über das Gewicht von Fahrzeugen wird beim Übertritt der Grenzen ins Ausland beim Zoll verlangt.

Das Eichkennzeichen ist angebracht und bestätigt die Genauigkeit der öffentlichen Gemeindewaage für die nächsten drei Jahre. Von links: Norbert Kasek (Firma Höfelmeyer), Toni Hauger (Prüfgewichte) Andreas Fritschi vom Eichamt und Wägerin Cornelia Ziller. | Bild: Ursula Ortlieb

Automatisch werden die Fahrzeuge bei Grenzübertritt gewogen. Bei Überladung oder fehlendem Nachweis muss mit empfindlichen Geldbußen, in Österreich sogar mit Punkten in Flensburg, gerechnet werden. Kunden sind dankbar, dass Cornelia Ziller jederzeit zur Verfügung steht. Die Wägerin ist Bäuerin und wohnt in der Nachbarschaft der Waage. Übernommen hat sie das Amt von Leopold Blatter, der direkt im Gemeindehaus gewohnt hat.

Die Gemeindewaage Die Waage in Birkendorf wird von der Gemeinde Ühlingen-Birkendorf unterhalten und bezuschusst. Die Kosten für die Eichung betragen rund 2500 bis 3000 Euro. Eine Wiegung kostet 10 Euro und gilt für zwei Wiegungen – leer und beladen. Der Stempel des Eichkennzeichens ist für drei Jahre gültig. Fahrzeuge und Ladungen bis 20 Tonnen können gewogen werden.

Eine gründliche Säuberung und Fettung der Waage durch Mitarbeiter der Firma Höfelmeyer fand zwei Wochen vor der Schlussabnahme statt. Juniorchef Toni Hauger brachte zur Eichung die Prüfgewichte mit fünf, 13 und 20 Tonnen, die zur Justierung durch Norbert Kasek von der Firma Höfelmeyer benötigt wurden. Der Eichvorgang dauerte bis 14 Uhr.

Toni Hauger, Juniorchef der Firma Hauger aus Donaueschingen brachte die Prüfgewichte auf die Waage in Birkendorf, Norbert Kasek justierte sie und Eichbeamter Andreas Fritschi bestätigte die Genauigkeit. | Bild: Ursula Ortlieb

Andreas Fritschi konnte die Genauigkeit der Wiegungen bestätigen. „Einwandfrei, die Waage ist perfekt“, so der Eichbeamte. Nun bekam diese wieder neu das Eichkennzeichen, das für die nächsten drei Jahre gültig ist.

Cornelia Ziller betreut seit 20 Jahren die einzige öffentliche Gemeinde-Waage in Birkendorf. Zu ihren Stammkunden gehört Landwirt Christian Kögel aus Riedern. 63 Wiegungen wurden 2020 durchgeführt.“Als Bäuerin mach ich das gern für meine Berufskollegen, die froh sind, wenn sie jederzeit mit ihren Fahrzeugen und Ladungen kommen können und den amtlichen Nachweis ihrer Fracht bekommen“, sagt Cornelia Ziller.

Beim Hagehole wird die Nutzung der Gemeindewaage zu einem öffentlichen Ereignis und Publikumsmagneten. Dann nämlich werden vier Hage (Stiere) und ein jeweils ausgesuchter Personenkreis gewogen. Dem genauesten Schätzer des Gewichts winken bis zu 1.000 Euro Gewinn.