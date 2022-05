von Ursula Ortlieb

Hagehole – es ist Veranstaltung schlechthin in Birkendorf, der verrückteste Almabtrieb seit es Rinder gibt. Bis es so weit ist, dauert es aber noch fünf Monate. Aber die vier Bullen – die Einheimischen nennen sie Hägili – stehen jetzt auf der Weide. Hier dürfen sie sich laben, im Oktober sind sie die Stars, wenn sie zurück in den Stall kommen.

Nach zwei Jahren Pause ist es wieder so weit

Zwei Mal mussten das Hagehole wegen Corona verschoben werden. Nun soll der schon legendäre Almabtrieb am Chilbisamstag, 15. Oktober, wieder stattfinden. „Endlich“, sagen die Birkendorfer.

Die Hägili dürfen auf die Sommerweide. Das ist ihnen wohl nicht bewusst, denn sie wehren sich mit Vorder- und Hinterklauen, den Stall zu verlassen. Mit größter Kraftanstrengung müssen Bauer Werner Ziller und seinem Sohn Konstantin die Tiere ins Freie holen. | Bild: Manuel Dörflinger

Auf der Weide sollen sie Gewicht zulegen

Am vergangenen Wochenende wurden die vier Hägili mit den Namen Otfried, Ottmar, Olaf und Otto von Bauer Werner Ziller und seinem Sohn Konstantin auf die Sommerweide im Unterdorf-Vogelsang gebracht. Dort sollen sie artgerecht Gewicht zulegen.

Mit Traktor und Anhänger werden die vier Hägili zur Sommerweide gebracht, wo sie sich bis zum Hagehole am 15. Oktober aufhalten dürfen und ordentlich zunehmen sollen. Beim Hagehole wir es wieder ein großes Spektakel geben, wenn die Bullen mit geschmücktem Wagen begleitet von der Munni-Musik und viel Publikum nach Hause geholt werden sollen.

Die Jungbullen wiegen heute 1160 Kilo

Bevor die vier tierischen Gesellen mit Anhänger und Traktor auf die Weide bugsiert wurden, mussten sie noch gewogen werden. Waagmeisterin und Ehefrau Conni Ziller notierte das amtliche Gesamtgewicht der Jungbullen von 1160 Kilogramm.

Besucher müssen am Festtag das Gewicht schätzen

Das Gewicht der vier Hägili spielt am Tag X nämlich eine entscheidende Rolle, weil neben einem großartigen Musikprogramm und gutem Essen auch in diesem Jahr wieder für alle Besucher die Möglichkeit besteht, den eigenen Geldbeutel beim Hagewiegen zu füllen. Wer nämlich das Gesamtgewicht der vier Häge und der Fußballdamen der SG Steina-Schlüchttal am genauesten schätzt, kann bis zu 1800 Euro gewinnen.

Jetzt sind die Hägili auf der Weide. Werner und Konstantin Ziller (zweiter und dritter von links) haben ihre vier Jungbullen auf die Sommerweide im Vogelsang gebracht. Hier dürfen sie sich fünf Monate vergnügen und ihr Gewicht optimieren. Hagehole-Initiator und Organisator Manuel Dörflinger hat den Transport ins Unterdorf begleitet. Die Hägili heißen Otfried, Ottmar, Olaf & Otto. | Bild: Manuel Dörflinger

Bis es so weit ist, dürfen sich die Rinder an der saftigen Wiese laben. Bis zum großen Trubel haben sie ihre Ruhe.