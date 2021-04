von Werner Steinhart

Seit dem 22. März bis November wird in der Straße L 157 im Schlüchttal ein Abwassersammler von Witznau bis Gutenburg verlegt. Der neu zu errichtende Sammler wird sich zwischen Gutenburg/Bereich Parkplatz Gutex und der Ausweichbucht etwas nördlich von Witznau bewegen. Begonnen wurde die Baumaßnahme im Bereich der Schlüchtbrücke in Gutenburg. Von dort arbeitet sich die Firma Schleith mit zwei Kolonnen in Richtung Witznau vor.

Arbeiten liegen im Zeitplan

Im Schlüchttal liegen die Arbeiten bis dato im Zeitplan. Das Schlüchttal ist in diesem Bereich vollständig gesperrt und doch zieht es einige Verkehrsteilnehmer immer wieder auf diese Straße. Leider muss festgestellt werden, dass gerade bei schönem Wetter nach wie vor insbesondere Radfahrer die gesperrte Strecke befahren. Bürgermeister Tobias Gantert weist daraufhin: „Das Befahren des Schlüchttals ist derzeit aufgrund der Baustelle nicht nur verboten, sondern auch gefährlich.“

Innerhalb der Baustelle findet neben dem Baustellenverkehr auch die Anlieferung für die Firma Gutex statt. Es fahren also auf der gesperrten Strecke viele Lastwagen und Baumaschinen. Die Fahrer dieser Fahrzeuge gehen – zu Recht – davon aus, dass die Strecke gesperrt ist und sie deshalb „freie Fahrt“ haben. Es rechnet also niemand mit einem Radfahrer. Gerade in den Kurvenbereichen kann das gefährlich werden.

Ab der kommenden Woche werden nun auch die Arbeiten an den Querbauwerken aufgenommen. Das bedeutet, es werden Gräben über die ganze Straßenbreite aufgemacht. Gerade im Dunkeln sind diese kaum oder spät zu sehen. Auf der gesamten Strecke ist der Asphaltbelag abgefräst. Steine, Sand, Geröll, all das und noch mehr befindet sich auf der Fahrbahn. Sowohl für Fahrräder als auch für Motorräder, Roller weitere gefährliche Bedingungen.

Und so geht der Appell des Rathauschefs an die Zweiradfahrer: „Seien Sie so gut und halten Sie sich an die Sperrung. Es geht auch um Ihre Gesundheit.“ Das Verkehrskonzept sieht vor, dass die offizielle Umleitung sowohl für Personenwagen als auch für Laster über das Steinatal führt. Also aus Richtung Waldshut-Tiengen über Tiengen ins Steinatal, Detzeln und Untermettingen nach Ühlingen. Aus Richtung Grafenhausen über Ühlingen nach Untermettingen ins Steinatal und dann über Detzeln in Richtung Waldshut-Tiengen/Lauchringen. Ortskundige und auch Fahrradfahrer können die Strecke über Aichen-Berghaus-Riedersteg oder Aichen-Krenkingen nutzen. Diese Strecken sind offen, formal jedoch nicht als Umleitung ausgeschildert.