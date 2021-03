Ühlingen-Birkendorf vor 2 Stunden

Ab dem 22. März wird das Schlüchttal von der Abzweigung Gutenburg bis zur Witznau für acht Monate für den Bau eines Abwassersammlers gesperrt

Der Anschluss der Berggemeinden Berau und Brenden an die Verbandskläranlage Klettgau-West in Tiengen geht mit dem Bau des Abwassersammlers im Schlüchttal in eine entscheidende Phase.