von Wilfried Dieckmann

Gehört die kalte Jahreszeit nun endgültig der Vergangenheit an? Eine Frage, die sich nicht nur alle nach richtigen Frühlingstemperaturen lechzenden Menschen in der Corona-Zeit, sondern auch die Mitarbeiter des gemeindeeigenen Bauhofs in Grafenhausen stellen. „Noch ist eine komplette Einmottung der Wintergeräte nicht möglich, Schnee kann im April immer noch fallen“, meinte Bauhofleiter Michael Lüber auf Nachfrage.

Auch wenn die Vorfrühlingssonne die wärmere Jahreszeit massiv ankündigt, so traut der erfahrene Bauhofleiter in Grafenhausen dem Frieden noch nicht. Nach seinen Erfahrungen kann die Witterung trotz angekündigten Sommertemperaturen täglich umschlagen.

„Mitte April muss auf 1000 Meter Höhe immer noch mit Schnee gerechnet werden. Um nicht falsch verstanden zu werden, ich wünsche mir es nicht“, hob Michael Lüber hervor. Sollte diese Situation aber dennoch eintreten, dann käme nämlich sogleich die Frage: „Und wo ist der Bauhof?“

Derzeit stehen zur Sicherheit immer noch ein Schneepflug sowie ein Salzstreuer vor dem Bauhof einsatzbereit. Die Schneepfähle an den Gemeindestraßen wurden aber bereits komplett entfernt. Dies gilt auch für die Schneefangzäune, da die heimischen Landwirte mit Hochdruck ihre Felder und Wiesen, getreu dem Motto „im Märzen der Bauer ...“, bearbeiten.

Trotz aller Vorsicht sind die Mitarbeiter des Bauhofs, die angesichts der Corona-Pandemie im Wechsel nur mit halber Mannschaft arbeiten, ganz auf Frühling eingestellt. „Wir können mit Corona nicht wirklich frei arbeiten, es ist eine eigenartige Schafferei“, meinte Michael Lüber, der wie seine Kollegen auf baldige normale Zeiten hofft.

In den letzten Wochen waren die Bauhofmitarbeiter damit beschäftigt, winterbedingte Straßenschäden zu beseitigen sowie Straßenabläufe zu reinigen. Im Schwarzwaldhaus der Sinne waren die universell einsetzbaren Fachleute vom Bauhof an Erweiterungsarbeiten im Obergeschoss tätig.

Wie Michael Lüber weiter berichtete, konnte auch der Wasserschaden in einem Klassenraum im Untergeschoss der Grundschule beseitigt werden. Hier soll, so Bürgermeister Christian Behringer, ein Computerraum für Grundschüler entstehen. Insgesamt geht dem Bauhof die Arbeit nicht aus. In der nächsten Woche sollen nicht nur Beschilderungen erneuert, sondern auch mit Mäharbeiten in der Gemeinde begonnen werden.

Für Grünschnitt geöffnet

Der Bauhof ist bis auf weiteres für den Publikumsverkehr geschlossen. Das Bauhofteam ist unter der Telefonnummer 07748/91 96 03 erreichbar. Der Recyclinghof ist derzeit geschlossen. Grünschnitt jedoch kann über eine gesonderte Zufahrt angeliefert werden.

Grünschnittanlieferung ist auf dem Recyclinghof Grafenhausen möglich. | Bild: Wilfried Dieckmann

Dies ist mittwochs von 14 bis 17 Uhr und samstags von 9 bis 14 Uhr möglich. Die letzte Einfahrt erfolgt 15 Minuten vor Schließung der Anlage.