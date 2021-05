von Ursula Ortlieb

Der Naturena-Badesee in Birkendorf ist in den Sommermonaten immer ein beliebter Treffpunkt für Jung und Alt, den im vergangenen Jahr sowohl Einheimische als auch Besucher von außerhalb schmerzlich vermisst haben. Wegen der Corona-Pandemie und der damit verbundenen strengen Hygieneauflagen blieb die Anlage im Sommer 2020 vollständig geschlossen. Die Weichen für eine Öffnung in diesem Sommer werden derzeit gestellt. Jetzt fehle noch die Entscheidung durch Bürgermeister und Gemeinderat für den Saisonstart.

Kinder haben am Naturena-Badesee viel zu entdecken. Auf diesem Archivbild vom Sommer 2019 fangen sie mit Keschern Molche aus dem Wasser. | Bild: Ursula Ortlieb

Schwimmmeister David Kowalle ist seit Mitte März mit den Vorbereitungen für die kommende Badesaison beschäftigt. Dazu gehört etwa die Pflege von Regenerationsteich, Beachvolleyballplatz, Boule-Bahn, Kinderspielplatz und Liegewiese. Bei derzeitiger Wetterlage, im März noch mit Schneegestöber, hat er zwar noch nicht die besten Arbeitsbedingungen. Er zeigt sich aber zuversichtlich, dass eine Öffnung in diesem Jahr möglich sein werde, zu der er aber keine Aussage machen könne. In seiner Heimat Brandenburg sei alles geöffnet. „Warum dann nicht hier?“, fragt er.

Die Anlage am Naturena-Badesee erstrahlt wieder in saftigem Grün. Bademeister David Kowalle trifft Vorbereitungen, füllte das Schwimmbecken und pflegt die Anlage. Die offizielle Entscheidung über das „Ob und Wie“ einer Badesaison steht noch aus. | Bild: Ursula Ortlieb

Die Inzidenzzahlen im Landkreis Waldshut geben Grund zur Hoffnung. Inzwischen ist der große Schwimmteich gesäubert und mit frischem Wasser gefüllt. Die Wasserqualität muss stimmen. Das habe für den Schwimmmeister höchste Priorität und werde akribisch überwacht. Das Kinderplanschbecken ist noch nicht gefüllt. Da das Wasser täglich gewechselt werde, habe das noch Zeit bis zur Öffnung.

Die bisherigen Holzhäuschen vom Naturena Spielplatz wurden durch neue ersetzt und im Gemeindeblatt für Meistbietende angeboten. | Bild: Ursula Ortlieb

Entlang des Naturena-Areals an der Schlücht waren Biber unterdessen fleißig. Die Bäume sind alle weg, was nicht nur der Schwimmmeister bedauert. Auf dem Spielplatz gab es zudem eine Änderung. Die alten Spielhäuschen wurden entfernt und durch neue ersetzt. Laut einer Mitteilung im Gemeindeblatt werden die alten Spielhäuschen an Höchstbietende veräußert. Sie stehen nummeriert am Parkplatz neben der Liegewiese. Auch neue abschließbare Umkleidehäuschen wurden aufgestellt.

Das Bad Das Naturerlebnisbad Naturena-Badesee in Birkendorf wurde im Jahr 2002 vom alten Waldbad zu einem Naturerlebnisbad in idyllischer Lage umgebaut. Neben einem großen Badesee mit Schwimmer- und Nichtschwimmerbereich, Sprungfelsen und Steg in das Wasser gibt es einen Spielplatz und ein Kinderbecken, einen Beach-Volleyball- sowie einen Bouleplatz und eine große Liegewiese, die weitere Freizeitaktivitäten ermöglichen. Die Reinigung des Wassers erfolgt über einen Regenerationsteich mit Kiesfilter. Mikroorganismen und Pflanzen ersetzen das übliche Chlor und sorgen natürlich und ohne Chemie für hygienisch einwandfreies Wasser. Regelmäßige Proben bestätigten in der Vergangenheit immer einwandfreie Wasserqualität. In den vergangenen Jahren wurden Besucherzahlen zwischen 10.000 und 12.000 mit einem Rekord im Jahr 2018 von 12.287 Badegästen verzeichnet. Gerlinde Fleig ist für den Kioskbetrieb und die Kioskanlage zuständig, David Kowalle ist seit zehn Jahren als Schwimmmeister für die Sicherheit und die Außenanlage verantwortlich.

Bürgermeister, Gemeindeverwaltung und Naturena-Personal werden noch über das genaue Vorgehen im Umgang mit einem Corona-Hygienekonzept und zulässigen maximalen Besucherzahlen beraten, die wahrscheinlich auf 300 bis 400 Personen gleichzeitig begrenzt werden müsse. Das würde allerdings den bisherigen Besucherzahlen in etwa entsprechen. Da dies aber noch nach der Größe des Areals und den dann aktuell gültigen Vorschriften der Landesregierung festgestellt werden müsse, könne dazu erst später eine Vorgabe bekannt gegeben werden.

Der Kiosk

Der Kiosk werde voraussichtlich in der bisher bewährten Form mit Gerlinde Fleig und Ferienjobber geführt. Lädt auch das derzeit herrschende kühle Wetter noch nicht zum Sprung ins kühle Nass ein, so darf doch bereits gehofft werden, dass die Temperaturen bis zur Eröffnung der Badesaison noch deutlich ansteigen werden.