Ühlingen-Birkendorf vor 1 Stunde

Mesner Ekkehard Blank nach 42 Jahre Dienst verabschiedet

Im Rahmen des Sonntagsgottesdienstes wurde Ekkehard Blank nach 42 Jahren Mesner Dienst in der Pfarrkirche St. Leodegar in Riedern am Wald offiziell verabschiedet.