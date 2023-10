Zahlreiche Themen standen in der Sitzung des Ortschaftsrates Birkendorf auf der Tagesordnung. Ortsvorsteher Norbert Schwarz informierte über die geplante Installation eines Stromkastens in der Bühlstraße durch den Energiedienst. Die Stromversorgung beim Chilbimarkt sei dadurch auch auf der linken Seite der Straße gelöst und für die Gemeinde nicht mit Kosten verbunden.

Lediglich zwei Zuhörer waren zur öffentlichen Ortschaftsrats Sitzung im Haus des Gastes in Birkendorf anwesend. Der Ortschaftsrat würde sich über mehr Interesse freuen. | Bild: Ursula Ortlieb

Die 167. Chilbi Birkendorf am 17. Oktober werde derzeit in der Verwaltung vorbereitet, Ortsvorsteher und Helfer nehmen die Standmarkierungen vor und sind für den ordnungsgemäßen Ablauf am Markttag vor Ort. Ortschaftsrätin Marianne Buchmüller regte an, Werbebanner für die Ortseingänge bei Alpgauer Design Ralf Hindsches in Berau anzuschaffen.

Historische Glocke bleibt in Birkendorf

Die Kolumban-Schnitzer-Glocke bleibt in Birkendorf. Sie war bisher eine Leihgabe der Familie König in Steinabad. Als Ersatz wurde in Innsbruck eine neue Glocke in gleicher Größe gegossen, die Ortsvorsteher Norbert Schwarz persönlich abgeholt hat und an Familie König übergeben werden soll. Helmut Kaiser und Hansjörg Gäng hatten vor sieben Jahren die historische Glocke des Birkendorfer Glockengießers organisiert. Sie steht im Foyer des Hauses des Gastes. Die Kosten wurden aus dem Ortschaftsbudget bestritten.

Das wollen die Bürger wissen

Auf die Frage, ob mit Baubeginn des Rathausplatzes im Frühjahr 2024 gerechnet werden könne, teilte Norbert Schwarz mit, dass dieser Termin weiterhin angestrebt werde und noch von der Investitionshilfe aus dem Ausgleichsstock abhänge, die bisher nicht gewährt wurde. Wie der Ortsvorsteher weiter informierte, sollen die Parkplätze gegenüber dem Haus Kolbeck nicht wie geplant entstehen. Heinrich Schwenninger erkundigte sich nach der Zuständigkeit für das in seiner Nachbarschaft befindliche Flüchtlingsheim. Der nächtliche Lärm sei oft nicht hinnehmbar, brachte er vor. Ortsvorsteher Norbert Schwarz sicherte zu, darüber mit den Integrationsbeauftragten der Gemeinde zu sprechen.

Bauangelegenheiten

Dem Bauantrag von Jörg Böhler auf Erweiterung des Lagergebäudes und Neubau einer Garage im Schlattgraben wurde zugestimmt. Eine dreiwöchige Baustelle für die Sanierung der Wasserleitung steht in der Schwarzwaldstraße an. Auf Höhe Bestattungshaus Maier-Morath bis zur Einmündung Schlüchttalweg wird von Firma Staller der Gehweg aufgerissen und nach Verlegung der Leitung wieder zugemacht und Randsteine gesetzt. Für die Pflasterarbeiten hoffe man auf freiwillige Helfer.

Parken in der Straße Oberholz

Auf Beschwerden der Anlieger über die Parksituation in der Oberholzstraße wurde bei einer Verkehrsschau mit Bürgermeister Tobias Gantert ein uneingeschränktes Parkverbot im bebauten Abschnitt empfohlen, dem der Ortschaftsrat Ühlingen in seiner Sitzung zugestimmt hat.

Ortsschilder weisen auf Luftkurort hin

Norbert Schwarz präsentierte den Vorschlag für das Hinweisschild „Anerkannter Luftkurort“ an den Ortseinfahrten. Marianne Buchmüller schlägt vor, auch eine Möglichkeit für Plakate mit aktuellen Veranstaltungen anzubringen. Ortschaftsrätin Maria Braun wird bei Emge Design um Vorschlagsergänzung bitten.

Geschwindigkeitsbegrenzung im Neubaugebiet

Die Kolumban-Schnitzer-Straße im Neubaugebiet soll eine 30er Zone werden, da oft Kinder auf der Straße spielen.

Unter Verschiedenes regt Ortschaftsrätin Cornelia Ziller eine Waldbegehung bei den Parkplätzen am Bolzplatz beim Waldklassenzimmer mit dem Bürgermeister an. Offen blieb die Frage, wessen Bauwagen beim Bolzplatz abgestellt ist und wer Verschmutzung verursacht.

In nichtöffentlicher Sitzung stand die Beratung über die Mittelanmeldung für den Haushalt 2024 auf der Tagesordnung.