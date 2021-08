von Ursula Ortlieb waldshut.redaktion@suedkurier.de

„Wanderung im Märchenwald“ ist der Titel des Musicals, das die Vorsitzende des Theatervereins Zeitschleuse Corinna Vogt während des ersten Lockdowns geschrieben hat. Pädagogin und Märchenerzählerin Sabine Lutkat nennt als einen wichtigen Grund Kindern früh Märchen vorzulesen: „Märchen spiegeln das zauberhafte Denken wider, das jedem Kind eigen ist – das Kind behilft sich bei Dingen, die es rational nicht erklären kann, mit magischen Vorstellungen.“

Schon im letzten Jahr waren Proben von Märchenszenen auf der Bühe im Vereinsheim: Schweinehirt, Peter Pan, Rotkäppchen und Rumpelstilzchen

Weil es eine ganze Menge weiterer Gründe für das Erzählen von Mythen und Sagen auch nach Meinung von Corinna Vogt gebe, nutzte sie während des ersten Lockdowns die Zeit zum Schreiben eines Rollenbuchs für das Musical mit Szenen aus 40 verschiedenen Märchen und Balladen von Grimm bis Goethe, die fließend ineinander übergehen und für ihre Theaterjugend „Freudekids“ passen.

Die Näherinnen nähten emsig kreative Märchen-Kostüme für insgesamt 160 Figuren wie Rumpelstilzchen, Rotkäppchen, Schneekönigin und vieles mehr. Proben wurden im Juni 2020 aufgenommen. Bei der Einweihung des neuen Vereinsheimes war die Premiere geplant. 40 Kinder- und Jugendliche im Alter von vier bis 20 Jahren hatten Szenen, Texte und Gesang eifrig geübt, kamen zur Anprobe der Kostüme und freuten sich, das Erlernte bald vor Publikum zeigen zu können. An den kurzweiligen Märcheninszenierungen werden nicht nur Kinder, sondern auch Erwachsene ihren Spaß haben. Sie versprechen für alle Zuschauer ein besonderes Erlebnis.

Groß war die Freude über den Besuch von Erzbischof Georg Gänswein im Vereinsheim. Er informierte sich über die Theaterarbeit. Als Vereinsmitglied hatte er die Patenschaft für die Märchenfigur „Prinzessin des Lichts“, das Marielle Vogt trägt, übernommen, links Corinna Vogt.

Die Enttäuschung war groß, als die Einweihung des Vereinsheims und die Aufführung im Januar 2021 Corona bedingt abgesagt werden musste. Mit Ideenreichtum ließ Regisseurin Vogt und Vorstandsmitglieder trotz Lockdowns den regelmäßigen Kontakt zumindest digital nicht abreißen. Lach-Videos mit Personen des Vereins wurden zur Aufmunterung an die Mitglieder per E-Mail verschickt. Geduldsfäden und Osterkörbchen konnten beim Vereinsheim abgeholt werden und Mutmach-Gedichte und Texte kamen ebenfalls digital.

Die Aufführungen Die Aufführungen des Musicals „Wanderung im Märchenwald“ von Corinna Vogt sind am 1. und 2. Oktober jeweils um 19 Uhr und am 3. Oktober um 17 Uhr in der Kultur- und Sporthalle Häusern. Der Eintritt für die Musical-Vorstellungen ist frei. Applaus ist zwar schönster Lohn des Künstlers, aber anfallende Kosten müssen trotzdem bezahlt werden. Deshalb freut man sich über Spenden.

Nach achtmonatiger Pause sind zwischenzeitlich manche aus den Sachen „herausgewachsen“ oder sind im Stimmbruch. Mit Umbesetzung und Kostümänderungen schaffte man auch diese Hürde. Seit Juni 2021 wird fast täglich im Freien einzeln oder in Gruppen geprobt. Die jungen „Schauspieler“ sind wieder voll in ihrem Element. Bürgermeister Thomas Kaiser hatte die Freudekids zur Premiere in die Kultur- und Sporthalle nach Häusern eingeladen. Der Aufführung des Musicals „Wanderung im Märchenwald“ am 1., 2. und 3. Oktober in der Kultur- und Sporthalle Häusern steht somit nichts mehr im Wege. Endlich wieder Lampenfieber, Auftreten und Applaus des Publikums.

