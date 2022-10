Der Beginn

Das neunte Hagehole beginnt am Samstag, 15. Oktober, um 12 Uhr rund um die Gemeindewaage und das Haus des Gastes in Birkendorf. Der Eintritt ist frei. Ab Mittag gibt es Ochs am Spieß oder auch eher „rinderfreundliche“ vegetarische Leckereien, wie es in der Ankündigung heißt. Um 14 Uhr beginnt der Bauernmarkt.