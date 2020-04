von Ursula Ortlieb

Die Feier zum 150-jährigen Bestehen mit Bezirksmusikfest der Trachtenkapelle Birkendorf im Mai ist nicht die einzige Großveranstaltung, die in der Gemeinde Ühlingen-Birkendorf ein Opfer der Corona-Pandemie wird: Auch die Neuauflage der Aufführungen des Freilicht-Theaters „Zwischen den Welten“ des Theatervereins Zeitschleuse kann in diesem Sommer nicht stattfinden. Dies teilte die Regisseurin und Vorsitzende des Theatervereins, Corinna Vogt, mit.

Das Theaterschiff „Rouenaise“ kann bis zum Ende der Spielsaison 2021 beim Kloster bleiben. Der Stiftungsrat der Seelsorgeeinheit stimmte dem Antrag des Theatervereins zu. Hier die Schiffsszene bei der Premiere 2019. | Bild: Ursula Ortlieb

Dabei hatten die Vorbereitungen im vergangenen Herbst überaus erfolgversprechend begonnen. Alle Rollen waren – teilweise mit neuen Laienschauspielern – besetzt, ein neu aufgestelltes Nähteam traf sich regelmäßig im Vereinsdomizil in der ehemaligen Schreinerei Gromann und hat etliche fehlende Kostüme genäht. Gespendete Requisiten sind sorgfältig katalogisiert und parat gehalten. Unzählige Dinge wie die Bühnentechnik und Tribüne wurden bestellt und die umfangreiche Bewirtung organisiert.

Eine Szene mit Kindern und Ziegen bei den Freilichtspielen „Zwischen den Welten“ im Klostergarten Riedern. | Bild: Ursula Ortlieb

„Wir sind natürlich traurig, dass die Aufführungen dieses Jahr nicht realisiert werden können. Der Probenausfall, aber auch die Verantwortung für die Zuschauer bei Infektionsgefahr führte uns schließlich zu diesem Entschluss“, erklärte Corinna Vogt gegenüber dieser Zeitung. Die überwältigende Resonanz bei den durchweg ausverkauften Aufführungen im Sommer 2019 hatten die Verantwortlichen bewogen, mit dem Stück „Zwischen den Welten“ einen zweiten Festival-Sommer zu bestreiten.

Termine und Karten Die Aufführungen von „Zwischen den Welten“ werden nun auf 30. Juli bis 8. August 2021 verschoben. Bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit. Weitere Informationen finden Sie hier

„Sogar die Nachkommen von Joseph Hierholzer, einer der Hauptfiguren, aus den USA hatten ihr Kommen bereits angekündigt“, sagte Corinna Vogt. Der herzliche Empfang in Riedern am Wald hatte die US-Bürger ebenso begeistert,wie die Darstellung der Geschichte ihrer Vorfahren auf der Freilichtbühne im Klostergarten.

Ühlingen-Birkendorf Schätze aus alter Zeit als Geschenk für den Theaterverein Zeitschleuse Das könnte Sie auch interessieren

Nach dem Entschluss, die Festspiele in das Jahr 2021 zu verschieben, war erneut abzuklären, ob der Theaterverein weiterhin den Klostergarten nutzen und das Theaterschiff ein weiteres Jahr im Klostergarten stehen bleiben kann. Der Vertragsverlängerung hat der Stiftungsrat der Seelsorgeeinheit unter Leitung von Pater Christoph Eichkorn nun einstimmig zugestimmt. „Dafür sind wir sehr dankbar. Eine Absage hätte unserem Verein in ein großes emotionales und finanzielles Loch gebracht. Für die Neuauflage haben wir schon viel Zeit, Energie und Geld investiert“, so Vogt.

Ühlingen-Birkendorf Theaterverein Zeitschleuse bekommt neues Vereinsdomizil in Riedern am Wald Das könnte Sie auch interessieren

Die Theatergemeinschaft freut sich, wenn die Proben im Freien nach Plan wieder aufgenommen werden können. Bis dahin ist vom Toilettenwagen bis zum Bewirtungsplan der Vereine allerhand Organisatorisches zu tun, um für nächsten Sommer alles startklar zu machen.