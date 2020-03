von Ursula Ortlieb (uor)

Viel Grund zur Freude gab es am Mittwoch bei den Mitgliedern des Theatervereins Zeitschleuse. Vereinsmitglied Hubert Rombach entdeckte in Degernau die Scheune des ehemaligen Gasthauses „Steiner“ mit Schätzen aus alter Zeit, die von den Eigentümern, Familie Lanzer, verschenkt wurden.

Theaterfundus ergänzt

Nun konnte der Fundus mit einem großen Holzschlitten, Wagendeichsel und -rädern, Hanfbreche, Leiterwagen und vielen weiteren Kostbarkeiten ergänzt werden. Besonders freut sich der Theaterverein darüber, dass für die Freilichtspiele „Zwischen den Welten 2020“ in diesem Sommer nichts mehr für Bühnenbild und Requisiten ausgeliehen werden muss. Erna Weber aus Hürrlingen stellte zudem auf Vermittlung von Tochter Marianne Weber ihre leere Scheune zur Verfügung, in der Gerätschaften deponiert werden können.

„Wir sind glücklich und dankbar über diese Konstellation, die sich rechtzeitig mit dem Gewinn des neuen Fundus ergeben hat“, so Vorsitzende Corinna Vogt. Vogt war am selben Tag auf Empfehlung von Kulturreferentin des Landkreises Susanna Heim im Regierungspräsidium Freiburg zu einer Informationsveranstaltung über das Förderprogramm „FreiRäume“ eingeladen. Mit dem neuen Förderprogramm des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst (MWK) sollen neue Orte der Begegnung und des gemeinsamen Engagements in ländlichen Räumen geschaffen werden.

Gemeinden, Kultureinrichtungen, Vereine und bürgerschaftliche Initiativen mit kreativen Projekten können sich um Fördermittel von insgesamt drei Mio. Euro bewerben. Die Vorstandschaft des Theatervereins ist seit letztem Herbst wieder emsig bei den Vorbereitungen der Freilichtspiele im Sommer 2020.

Außerdem gibt es verschiedene Ideen, für das Förderungprogramm des Landes. „FreiRäume“ ist Teil des Impulsprogramms der Landesregierung für gesellschaftlichen Zusammenhalt. „Die Reise geht weiter“, ist das Motto des Theatervereins Zeitschleuse und das nicht nur für diesen Sommer.

Tickets und Infos zu den Freilichtspielen „Zwischen den Welten 2020“ direkt über das Internet (www.zeitschleuse.com).