Über den Roten Punkt – die Genehmigung zum Umbau und Umnutzung des neuen Vereinsheims – freuten sich die Mitglieder des Theatervereins Zeitschleuse. Nach viermonatiger Wartezeit kann nun ab sofort mit der Umgestaltung der Räume für die Theatergemeinschaft losgelegt werden.

Das Vereinslokal in der früheren Schreinerei bietet genug Platz für Requisiten und Fundus, Kostüme und Proben. Mitglieder des Vorstands trafen sich im neuen Vereinsdomizil mit Vermieter Max Gromann zur Unterzeichnung des Mietvertrages und um auf die Genehmigung anzustoßen.

Die Platzfrage ist nun gelöst und Vorsitzende Corinna Vogt schwärmt: „Es ist so schön, wie Leben in unser neues Vereinsheim einzieht. Jetzt können die Sommer-Festspiele 2020 kommen!“

Theaterverein

Der Theaterverein mit 150 Mitgliedern bezieht Räume in der ehemaligen Schreinerei Gromann in Riedern und hat damit sein erstes Vereinsheim seit Gründung vor drei Jahren. Im Sommer 2020 geht die Reise weiter. Die Freilichtspiele „Zwischen den Welten“ sollen am 31. Juli, 1., 2., 6., 7., 8. und 9. August in überarbeiteter Version erneut aufgeführt werden. Tickets gibt es in den Touristinformationen im Hochschwarzwald und über www.reservix.de . Weitere Infos im Internet: www.zeitschleuse.com