von Ursula Ortlieb

Für kleine Künstler oder solche, die es werden möchten, gab die Volkshochschule Ühlingen-Birkendorf wieder Malkurse für Fünf- bis Neunjährige. Die Nachfrage war groß. So gab es statt zwei nun drei Kurse an drei Nachmittagen. 20 Kinder erlernten den spielerischen Umgang mit Aquarellmalerei, Linoldruck, Mischtechnik, Jaxonfarben, Kohle oder Tusche. Damit ermöglichte die VHS die Entfaltung der Kreativität und bot eine Vielfalt an gestalterischen Möglichkeiten.

Weitere Kurse Im Frühjahr 2022 soll es im März eine Fortsetzung der Kurse – je nach Nachfrage geben. Die Termine werden rechtzeitig bekannt gegeben. Anmeldungen nimmt Valeria Pecchi, Telefon 07743/9295260 oder per E-Mail (pecchi@t-online.de) entgegen. Weitere Kurse der VHS Ühlingen-Birkendorf, Ursula Ortlieb, Telefon: 07743/52 79 oder per E-Mail (ursula.ortlieb@web.de).

Die Kinder konnten mit den unterschiedlichsten Techniken unter fachkundiger Anleitung von Valeria Pecchi experimentieren und so die Lust am Gestalten erfahren. Es entstanden überraschende Ideen und Werke der kleinen Talente. Die vorgesehene Vernissage mit Rahmenprogramm und Werken der Kinder sowie ein Adventkaffee mit Eltern und Großeltern fielen auf Grund der Corona-Pandemie aus.

Dennoch war es laut Verantwortlichen der VHS erfreulich, dass je zwölf Nachmittage abgehalten werden konnten, nachdem 2020 alle Kurse abgesagt werden mussten. Regelmäßig auf Corona getestet, habe es diesbezüglich keine Probleme gegeben. Die Arbeit mit Stift und Farben sei ein wahrer Gewinn für die Teilnehmer-Kinder gewesen. Bei diesen stand der Spaß beim Malen immer im Vordergrund. Auch die Eltern äußerten sich zufrieden, dass ihre Kinder „immer mit Freude zum Malen mit Valeria“ gehen durften.