von Ursula Ortlieb

Rund 300 Gläubige pilgerten an Christi Himmelfahrt zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mit dem Auto aus allen Pfarreien der Seelsorgeeinheit Oberes Schlüchttal früh morgens nach Witzhalden zum Gottesdienst unter freiem Himmel. Es war dieses Mal ein besonderer Gottesdienst, war es doch der letzte dieser Art, den Pfarrer Thomas Schwarz im Oberen Schlüchttal mit den Gläubigen feierte. Die vier Kirchenchöre aus der Seelsorgeeinheit, Birkendorf, Riedern, Untermettingen und Grafenhausen sowie ein Kinderchor umrahmten den feierlichen Gottesdienst musikalisch.

Der Pfarrgemeinderat sprach die Fürbitten und Segensgebet speziell auch für den scheidenden Pfarrer. In ihrer Ansprache ging die Vorsitzende des Pfarrgemeinderats Elisabeth Baumeister auf die gemeinsamen fünf Jahre mit Pfarrer Thomas Schwarz ein. „Sie waren für Menschen ein wichtiger Wegbegleiter in schweren Lebenslagen. Sie haben sich um unsere Seele gesorgt und werden jetzt einen neuen Weg einschlagen. Ein neuer Lebensweg ohne Leitungsverantwortung verspricht Zeit für Seelsorge, für Seelsorge, die Sie immer angestrebt haben. Pfarrer sein für die Menschen und nicht für die Verwaltung“, so die Vorsitzende.

Im Namen der Seelsorgeeinheit und der Gemeinden Ühlingen-Birkendorf und Grafenhausen überreichte sie ihm für den neuen Lebensabschnitt einen Terminkalender und ein Fotobuch mit Erinnerungen an die Seelsorgeeinheit. Der Kalender, der am 1. Juli 2019 beginnt und für das ganze Jahr 2020 gilt, enthielt extra „Schein-Seiten“ (Geldgeschenk), die den Pfarrer an das eigene persönliche Wohlbefinden erinnern sollten. Mit einem herzlichen „Vergelt‘s Gott“ wünschte sie ihm beste Gesundheit und alles Gute am neuen Arbeitsplatz. Bürgermeister Tobias Gantert brachte im Namen der Gemeinden Grafenhausen und Ühlingen-Birkendorf Dankbarkeit für das gute Verhältnis von Kirche und Rathaus zum Ausdruck. Er bedaure den Weggang von Thomas Schwarz, habe aber Verständnis für dessen Entschluss und wünschte ihm ebenfalls alles Gute am neuen Wirkungsort. Für die evangelische Kirchengemeinde las Heidrun Schäfer einen Brief der erkrankten Pfarrerin Ruth Reinhard vor, in dem vor allem für das gute christliche Miteinander gedankt wurde. Pfarrer Thomas Schwarz freute sich über die netten Worte und entließ die Gottesdienstbesucher mit dem Schlusssegen. Zum Ausklang der Feierstunde sorgte der Pfarrgemeinderat mit einem Stehempfang, bei dem man sich noch gerne austauschte. Dank ging auch an Familie Albicker für die Vorbereitung und das zur Verfügungstellen des Grundstücks.