von Wilfried Dieckmann

Um Medienkompetenz vermitteln zu können, benötigen Schulen neben entsprechend kompetenten Lehrkräften unter anderem eine leistungsfähige Internetanbindung, ein schulisches Netzwerk, technische Infrastruktur und Ausstattung. Wie Rektorin Rotraut Neubauer auf Nachfrage informierte, wurde ein Medienentwicklungsplan erstellt, die digitale Bildungsinfrastruktur wird derzeit am Schulstandort Grafenhausen mit Hochdruck ausgebaut.

Infrastruktur schaffen

Gemäß dem erklärten Ziel der Bildungspläne für Schulen in Baden-Württemberg sollen Schüler schon frühzeitig Medien- und IT-Kompetenz erwerben können und lernen, wie man richtig mit den Medien umgeht und diese verantwortungsvoll nutzt. Um Medienkompetenz jedoch vermitteln zu können, benötigen Schulen neben medienkompetenten Lehrkräften unter anderem auch eine leistungsfähige Internetanbindung sowie eine technische Infrastruktur und Ausstattung in den Schulgebäuden.

Vonseiten der Schlüchttalschule wurde zwischenzeitlich ein Medienentwicklungsplan erstellt. Mit dieser Grundlage soll nicht nur den Pädagogen, sondern auch dem Schulträger eine strukturierte Vorgehensweise zu einem passgenauen Medienbildungskonzept inklusive der dazugehörenden IT-Infrastruktur und Technik ermöglicht werden. Wie Bürgermeister Christian Behringer mitteilte, wurden vonseiten des Schulträgers in Ühlingen mögliche Zuschüsse beantragt.

Jedes Klassenzimmer mit Zugang

Am Schulstandort Grafenhausen werden derzeit in der Werkrealschule die technischen Voraussetzungen geschaffen. Mit der Netzwerkverkabelung, die derzeit von dem Elektrobetrieb Rüde aus Ühlingen ausgeführt wird, kann jeder Klassenraum in ein künftiges Netzwerk eingebunden werden.

Somit können nicht nur in einem zentralen Computerraum, sondern in jedem Klassenzimmer Rechner und Monitore angeschlossen werden. Wenn alle technischen Strukturen geschaffen sind und die nötigen Endgeräte wie Tablet, Smartphone oder PC zur Verfügung stehen, dann ist nach den Worten von Firmenchef und Elektroingenieur Felix Rüde auch digitaler Unterricht möglich.

4000 Meter Datenleitungen

Im Schulgebäude werden rund 4000 Meter Datenleitungen verlegt. Im Untergeschoss der Schule wird ein zentraler Datenschrank installiert, in dem schlussendlich alle Leitungen zusammengeführt werden. „Dann wird auch eine direkte Verbindung mit dem Schulstandort in Ühlingen möglich sein“, erläuterte Felix Rüde.

Die Kosten für die Maßnahme summieren sich auf rund 30.000 Euro. Um schnelles Internet und leistungsstarkes WLAN zur Verfügung zu haben, wird das Schulgebäude in Grafenhausen im Frühjahr ans Glasfasernetz angeschlossen. Der symbolische Spatenstich für die eigene Zuleitung mit Investitionen in der Größenordnung von 100.000 Euro ist bereits erfolgt.