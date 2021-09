von Andreas Böhm

Todtmoos – Mit einer kulinarischen Wanderung über das Todtmooser Tal beteiligen sich einige Todtmooser Gastronomen an den ersten Todtmooser Wandertagen, die vom 23. bis 26. September stattfinden. Die Genusswanderung mit herrlichen Ausblicken auf das obere Wehratal und den Hauptort Todtmoos wird am Samstag, 25. September, angeboten. Alexander Maier vom Hotel Rößle in Strick erklärte gegenüber unserer Zeitung Einzelheiten zum geplanten Ablauf.

Startpunkt für die Wanderung ist ab 16 Uhr am Eingang zur romantischen Hohwehraschlucht unweit vom Busbahnhof. Auf dem rund sechs Kilometer langen Rundkurs werden von den Wirten im Abstand von etwa 900 Metern aus kleinen Holzhütten heraus regionale Köstlichkeiten in Form eines Sechs-Gänge-Menüs serviert. Es beginnt mit einem Apéro am Eingang zur Schlucht. Dann folgen eine Vorspeise, Suppe, Zwischengang, Hauptgericht und das Dessert. Ein Getränk je Station ist inklusive. Die Gäste können an Stehtischen verweilen. Gereicht wird die Speisenfolge als sogenanntes Fingerfood. Ziel der Wanderung ist das Heimatmuseum in der Murgtalstraße.

Folgende Todtmooser Gastronomen sind mit dabei: Café Zimmermann, Café Bockstaller, Romantisches Schwarzwaldhotel, Hotel Gersbacher Hof, Hotel Rößle und das Restaurant Antico Mulino. Der Apéro wird vom Verein „Todtmoos erleben“ serviert: „Die verschiedenen Gänge werden in den einzelnen Betrieben sorgfältig vorbereitet“, erklärt Alexander Maier.

Start der kulinarischen Wanderung in Todtmoos ist der Eingang zur romantischen Hohwehraschlucht. | Bild: Andreas Böhm

Um die Nachhaltigkeit der Veranstaltung und den Bezug zur Natur zu unterstreichen, soll an den einzelnen Stationen im Wald kein elektrischer Strom genutzt werden: „Wir möchten nur mit natürlichen Mitteln arbeiten“, betonte der Gastwirt. Alexander Maier hat Erfahrung gesammelt, denn seitens des Hotel Rößle wurden für die Hausgäste schon mehrmals solche Wanderungen angeboten und gut angenommen.

Anmeldungen für die kulinarische Wanderung nimmt die Hochschwarzwald Tourismus GmbH entgegen. Info: www.hochschwarzwald.de/event/todtmooser-wandertage. Die ersten Todtmooser Wandertage werden vom Schwarzwaldverein und vom Verein „Aktives Todtmoos“ organisiert. Das komplette Programm zum Herunterladen gibt es unter www.aktives-todtmoos.de