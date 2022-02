Stühlingen vor 44 Minuten

Schmutziger Dunnschtig in Stühlingen: Narren nehmen Bürgermeister Burger gefangen (mit Videos)

Am „Schmutzigen“ übergab Bürgermeister Joachim Burger für die närrischen Tage den Schlüssel und die Amtsgeschäfte in Narrenhand. Entmachtung und Narrenbaumstellen fast wie gewohnt statt am Donnerstag.