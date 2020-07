Stühlingen vor 2 Stunden

Sandra Schanz liest aus ihrem ersten Kinderbuch vor

Was passiert, wenn ein Kiwi aus dem Zoo ausbricht, erzählt Sandra Schanz in ihrem Kinderbuch „Wo ist Yvi Kiwi?“, das sie am Sonntag, 12. Juli, in der Kirche Heilig Kreuz in Stühlingen vorstellt.