von Yvonne Würth

In der Reihe der Kirchensanierungen der Seelsorgeeinheit Eggingen-Stühlingen Heilig Kreuz geht es heute um Eberfingen. Im Haushaltsplan sind nur dringend nötige Maßnahmen zur Arbeitssicherheit vorgesehen. Die übrigen Arbeiten werden aus dem bereits gut gefüllten Spendenkonto bezahlt.

Jüngste Maßnahmen in Eberfingen

Arbeitsschutzmaßnahmen zur Empore und im Turmbereich der Kirche St. Peter und Paul (8.000 Euro) wurden durchgeführt, die Figuren in der Kapelle sollen durch Spenden (22.000 Euro) restauriert werden.

Zeit-, Arbeits- und Geldspenden in Eberfingen

Der christliche Glaube wird in Eberfingen groß geschrieben. So ist es für viele Eberfinger eine Selbstverständlichkeit, für den Glauben einen immensen Anteil an privater Zeit, Arbeitskraft und Geld einzusetzen. Sei es bei einer Gruppierung wie der KFD, dem Kirchenchor/Projektchor, Förderverein, Altenwerk oder im Gemeindeteam sowie bei der Mitgestaltung der Gottesdienste und kirchlichen Feiern.

Zusätzlich zu den Gottesdiensten, die auch altersgerecht für die Senioren oder Kinder ausgerichtet werden, gibt es Taize-Gottesdienste, Frühschichten im Advent und in der Fastenzeit, Wallfahrten, Bergkirche im Freien, Maiandachten, Sternsinger-Aktionen und Kreuzwegandachten. Für die Sanierung der Kalvarienbergkapelle Eberfingen in Höhe von 35.000 Euro waren durch Spendenaufrufe und verschiedene Spendenaktionen 19.785,52 Euro zusammengekommen.

In der Reihe der Kirchensanierungen gehört Eberfingen zu den spendenwilligsten Orten. Obwohl im Haushalt nur Arbeiten für die Arbeitssicherung vorgesehen sind, können durch Spendengelder die Figuren der Kapelle gerichtet werden. Das Archivbild stammt von 2019. | Bild: Yvonne Würth

Darunter waren große Spendensummen eines anonymen Spenders, der katholischen Frauengemeinschaft sowie das Benefizkonzert von Sabrina Blatter und Tim Fischer. Maßgeblich und ehrenamtlich bei der Sanierung der Kapelle beteiligt waren der Eberfinger Architekt Bruno Jehle, Karin Teufel und Heidi Blatter.

19 Frauen und 13 Männer sowie Jugendliche hatten 401 ehrenamtliche Arbeitsstunden geleistet. Die Jugend wurde gleich kräftig mit einbezogen, denn die jüngste 72-Stunden-Aktion im Mai 2019 galt dem Friedhofsbrunnen inklusive Verschönerungsarbeiten und der Gestaltung des Gottesdienstes.

Kirche St. Peter und Paul

Die Kirche St. Peter und Paul gehört mit dem Baujahr 1836 zu den jüngeren Kirchen der Seelsorgeeinheit. Erstmals erwähnt wurde die Vorgängerkirche 1352. Eine erste Renovation fand 1962 statt, im Rahmen der zweiten Außen- und Innenrenovation 1993 wurde die Orgel überarbeitet und erweitert.

Kalvarienbergkapelle

Die Arbeiten (2017 bis 2019) an der Kalvarienbergkapelle wurden als Notsanierung vorgenommen. Gebaut im barocken Stil wurde sie 1733.