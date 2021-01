von Yvonne Würth

In der Seelsorgeeinheit Eggingen-Stühlingen Heilig Kreuz sind Sanierungsmaßnahmen in den Kirchengebäuden notwendig. Pfarrer Karl-Michael Klotz hat bereits mit dem Pfarrgemeinderat und dem Stiftungsrat in Vorbereitung auf das Pastoral 2030 diverse Investitionen aufgelistet. Die Seelsorgeeinheit umfasst mit den Kommunen Stühlingen und Eggingen elf Orte mit je ein bis drei Kirchengebäuden sowie diversen Pfarrhäusern. „Ziel der Investitionen ist, die Kirchen als zentrale Orte in den Teilorten zur Feier der Liturgie (Hl. Messe, Wort-Gottes-Feier, Taufen, Hochzeiten ) und anderer Feste offen halten zu können. Hier sollen sich die Menschen versammeln können, auch und im Besonderen mit den Herausforderungen der zukünftigen pastoralen Arbeit in den Gemeinden.“