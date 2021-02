Blumegg vor 3 Stunden

Gottesdienste in Kirche St. Benedikt in Blumegg sollen flexibler gestaltet werden

An der Kirche St. Benedikt in Blumegg sind Elektroinstallationen über 145.000 Euro notwendig, etwa an Heizung und Beleuchtung. Ein neues liturgisches Konzept soll es der Kirchengemeinde ermöglichen, Gottesdienste flexibler zu gestalten.