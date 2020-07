von sk

Als Glücksfall bezeichnet Dr. Christian Saurer, Chefarzt der Inneren Medizin am Klinikum Stühlingen, in einer Pressemitteilung seinen neuen Oberarzt Dr. Christoph Wittenberg. Der 63-jährige Facharzt für Innere Medizin, Gastroenterologie und Diabetologie war zuletzt Chefarzt in den Kliniken Nordoberpfalz am Standort Tirschenreuth. Umstrukturierungen im dortigen Klinik-Verbund nahm der Mediziner zum Anlass, die leitende Position aufzugeben und sich im südbadischen Raum, wo er seinen ersten Wohnsitz hat, eine neue geeignete Stelle zu suchen. In Stühlingen wurde er fündig und ist begeistert von seinem neuen Arbeitsplatz: „Ich freue mich, dass ich hier bin.“ Wittenberg bezeichnet sich selbst als „Arzt aus Leidenschaft“.

Dr. Christian Saurer, Chefarzt der Inneren Medizin am Klinikum Stühlingen (rechts), heißt seinen neuen Oberarzt Dr. Christoph Wittenberg willkommen. | Bild: Klinikverbund Kreis Konstanz/Andrea Jagode

Im Klinikum Stühlingen kann er laut Klinikleitung breit arbeiten, findet beste Voraussetzungen in Diagnostik und Therapie und ein sympathisches Team, in dem er sich wohl fühle. „Hier kann ich meine vielfältige Expertise einbringen und meine Erfahrungen weiter geben“, freut sich der gebürtige Recklinghauser. Auch die reizvolle Umgebung hat es ihm angetan: mit seiner Frau hat er sich als Zweitwohnsitz in Stühlingen bereits niedergelassen. Es sei wichtig, vor Ort zu wohnen, erklärt Wittenberg, der auch Wert auf eine gute Zusammenarbeit mit den niedergelassenen Kollegen legt. Den Erstwohnsitz am Bodensee hat er beibehalten, dieser rührt aus der Zeit her, als er Chefarzt in der Asklepios-Klinik Lindau und Oberarzt im Klinikum Überlingen am See war.

Die Klinik Der Stühlinger Standort des Hegau-Bodensee-Klinikums ist ein Haus der Grundversorgung mit den medizinischen Fachabteilungen Anästhesiologie (Prof. Dr. Frank Hinder, 07744/53 14 10), Chirurgie (Leitender Arzt Hubert Lott, 07744/53 14 33) und Innere Medizin (Dr. Christian Saurer, 07744/53 12 28). Das Medizinische Versorgungszentrum Loreto im Klinikum Stühlingen umfasst eine Praxis für Allgemeinmedizin sowie zwei Praxen für Frauenheilkunde und Geburtshilfe

Nach der aufregenden Corona-Zeit herrscht am Stühlinger Klinikum wieder Normalbetrieb, alle Betten sind belegt. Während der Corona-Hochphase war das Stühlinger Krankenhaus in as Corona-Konzept des Landkreises Waldshut eingebunden und hatte zur Entlastung der Hochrhein-Kliniken Nicht-Corona-Patienten aufgenommen und versorgt. Patienten, die an Covid 19 erkrankt waren und im Klinikum Stühlingen diagnostiziert wurden, sind zur stationären Weiterbehandlung nach Singen und auch an das Klinikum Hochrhein in Waldshut überwiesen worden. „Die Zusammenarbeit mit dem Klinikum Singen ist wirklich gut“, lobt Saurer. Das habe auch schon der neue Oberarzt erfahren dürfen.