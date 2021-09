von Yvonne Würth

Der Schwarzwaldverein Stühlingen blickt zufrieden auf ein schweres Jahr zurück. Trotz der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie haben Veranstaltungen wie Ausstellungen, Wanderungen und Arbeitseinsätze stattgefunden. „Wir haben uns mit den Gegebenheiten arrangiert, das Beste aus der Situation gemacht, sind nicht in Schockstarre gefallen, sondern haben uns in Hygienekonzepte eingearbeitet und diese umgesetzt“, blickt die Vorsitzende Jutta Binner-Schwarz zurück.

Das Vorstandstrio des Schwarzwaldvereins Stühlingen bedankt sich bei den Helfern und Mitgliedern nach den Arbeitseinsätzen. Die drei Damen vom Grill (von links): Veronika Keller, Antonia Kramer-Diem, Jutta Binner-Schwarz. | Bild: Schwarzwaldverein

Das Vorstandstrio mit den gleichberechtigten Vorsitzenden Antonia Kramer-Diem (Familie, Schür, Garten), Veronika Keller (Wandern) und Jutta Binner-Schwarz (Heimatpflege, Jugend, Öffentlichkeit) informierte über die zahlreichen Aktivitäten und die Alternativangebote während der Corona-Krise, Bilder von Andreas Mahler ergänzten die Berichte.

Der Verein Der Schwarzwaldverein Stühlingen wurde 1888 gegründet und hat im 133. Jahr knapp 600 Mitglieder, darunter auch Menschen aus der Schweiz und den Niederlanden. Kontakt zu den drei gleichberechtigten Vorsitzenden: Antonia Kramer-Diem, Familie, Schür, Garten, Telefon 07744/69 07, oder per E-Mail (a.kramer-diem@schwarzwaldverein-stuehlingen.de); Veronika Keller, Wandern, Telefon 0771/79 69, oder per E-Mail (v.keller@schwarzwaldverein-stuehlingen.de); Jutta Binner-Schwarz, Heimatpflege, Jugend, Öffentlichkeit, Telefon 07744/56 29, oder per E-Mail (j.binner-schwarz@schwarzwaldverein-stuehlingen.de). Im Internet (www.schwarzwaldverein-stuehlingen.de) ist eine Mitgliedschaft als Einzel-, Familienmitglied oder Jugendlicher bis 27 Jahre mit wenigen Klicks besiegelt.

Große Kapitel waren die beiden Ausstellungen „Wunderkammer Schwarzwald – im Kabinett Johann Martin Morath“ und die Gartentage unter dem Thema „Garten, Kunst, Literatur & mehr“ anlässlich 20 Jahre Schürgarten sowie das Beschilderungskonzept für die Stühlinger Sehenswürdigkeiten mit Hintergrundinformationen per QR-Code: „Es gibt bei uns kaum eine Wanderung, die sich nicht mit historischen Hintergründen befasst“, erläuterte Jutta Binner-Schwarz das breite kulturelle Spektrum des Schwarzwaldvereins Stühlingen. Bürgermeisterstellvertreterin Marianne Würth brachte viel Lob für den Schwarzwaldverein sowohl vom Bürgermeister als auch von außerhalb der Stadt mit.

Kinder und Jugend: Die Kooperation mit der Grundschule Weizen fand während des Fernunterrichts als fünfwöchiges Ortsteil-Steinerätsel mit Verlosung statt. Dank des Projekts „Wir sind steinreich“ kennen die Kinder ihre Heimat nun besser, jedes Weizener Schulkind erhielt von Antonia Albrecht ein Fossil geschenkt. 2021 fanden viele praktische Termine statt, außerdem wurde mit allen Klassen gewandert. Helmut Burger schuf ein Kletterangebot für interessierte Kinder und Jugendliche.

Ein neuer Wegewart wird dringend gesucht, außerdem freut sich der Vorstand über Unterstützung in den Bereichen Kinder und Jugend sowie Wanderführung für die regen Mitglieder. Es wurden neue Stellwände und eine Lautsprecheranlage angeschafft sowie Glasfaserkabel gelegt im Durchgang. Aufgrund der Anschaffungen, des Ausfalls von Veranstaltungen und hoher Vorauszahlungen für den Strom bilanzierte Kassiererin Rosemarie Lohrmann ein Minus in der Kasse.

Wandern mit Abstand galt zwischen den Lockdowns. Sehr beliebt sind die neuen Angebote für Senioren, 21 neue Wanderführer konnten begrüßt werden, wie an der Hauptversammlung mitgeteilt wurde. Aufgrund der starken Nachfrage werden weitere Wanderführer sowie Helfer im Bereich Kinder- und Jugend gesucht. Im Bild ist eine Mittwochswanderung rund um den Fürstenberg mit der Vorsitzenden Wandern Veronika Keller. | Bild: Schwarzwaldverein

Naturschutzwart Martin Junginger erläuterte die zahlreichen Arbeitseinsätze in den Stühlinger Biotopen. Eine Pflanzaktion Ende des Jahres mit dem Setzen von 400 Bäumchen steht noch an. Heimatpfleger Engelbert Klösel freute sich über die Neubelebung des Brunnens in Grimmelshofen und ärgerte sich über uneinsichtige Hundebesitzer. Neben der regelmäßigen Pflege von Sitzbänken und des Heimkehrerkreuzes plant er eine Sanierung des Kulturdenkmals Sulzfeldwässerung. Statt Ehrungen an der Hauptversammlung werden die Jubilare des Schwarzwaldvereins Stühlingen alternativ im Rahmen der Ausstellung geehrt.