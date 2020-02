von Yvonne Würth

Bei der Pfarrgemeinderatssitzung im Konradsaal ist der Haushaltsentwurf für das Jahr 2020/2021 vorgestellt worden. Winfried Ebner war als Leiter der Verrechnungsstelle Stühlingen zusammen mit Yvonne Beck anwesend und erläuterte den Pfarrgemeinderäten die einzelnen Positionen. Die Vorsitzende des Gremiums, Isolde Büche, klärte auf, dass der neue Haushalt noch vom bisherigen Pfarrgemeinderat verabschiedet werden soll.

Termine 4. März Stiftungsratssitzung und öffentliche Pfarrgemeinderatssitzung 17. März Schulung der Wahlleiter 22. März Pfarrgemeinderatswahlen, ab 16.30 Uhr öffentliche Auszählung der Stimmen 28. April konstituierende Sitzung des neuen Pfarrgemeinderats

Pfarrgemeinderat Georg Hupfer aus Stühlingen bemängelte die kurze Vorlaufzeit, die Ratsmitglieder hatten die Unterlagen erst am Vortag erhalten. Winfried Ebner erklärte: „Am 28. Januar haben wir erst die Verteilung der Kirchensteuermittel bekommen. Außerdem hat es von September bis Januar gedauert, bis die Kirchengemeinde wusste, welche Baumaßnahme im Haushaltsplan 2020/2021 enthalten sein sollen.“ Er bot individuelle Informationsgespräche an.

Eggingen Pastoral 2030 wirft Fragen auf Das könnte Sie auch interessieren

Offene Fragen: Im Hinblick auf das Pastoral 2030 galt es, die beiden Fragen zu klären: „Wo mache ich reine Bausubstanzerhaltung?“ und „Wo sorge ich dafür, dass das Gebäude so bleibt, wie es ist?“ Der Leiter der Seelsorgeeinheit Eggingen-Stühlingen Heilig Kreuz, Pfarrer Karl-Michael Klotz, befürchtet, dass ab dem Pastoral 2030 nur noch die großen Kirchen bedacht werden und hat deshalb bei der Erstellung des Haushaltsplans die kleinen Kirchen berücksichtigt: „Meine Idee ist, Stühlingen erst 2022/2023 aufzunehmen, Pfarrgemeinderat Karl Albicker möchte dies bereits jetzt.“ Die Kirchen in Schwaningen, Lausheim und Bettmaringen wurden bereits fertig saniert: „Wir sind auf gutem Weg. 2030 kriegen wir Sanierungsmaßnahmen bei Eggingen und Stühlingen eher durch“, sagte Ebner.

Der Konradsaal in Stühlingen gehört zu den Gebäuden der Seelsorgeeinheit, für die weitere Sanierungsmaßnahmen geplant sind. Im Entwurf des Etats 2020/21 sind 245.000 Euro eingestellt. | Bild: Yvonne Würth

Auch Pfarrgemeinderat Georg Hupfer möchte den Fokus eher auf jene Kirchen legen, die im Pastoral 2030 eine Überlebens-Chance haben: „Wir müssen jetzt die Mittelpunkt-Kirchen stärken, danach ist der Zug abgefahren.“

Eggingen Neujahrsempfang mit Raketenpfarrer Das könnte Sie auch interessieren

Baumaßnahmen: Bei der Filialkirche St. Benedikt in Blumegg sollen die Elektrik ersetzt und der stählerne Glockenstuhl durch Holz (180.400 Euro an Kosten im Haushaltsplan 2020/2021) ersetzt werden. Bei der Pfarrkirche St. Martin in Grimmelshofen soll im zweiten Bauabschnitt die Außenrenovierung mit dem Einbau neuer Fenster, Außenanstrich und Dachausbesserung erfolgen (245.700 Euro).

Die Reinigung der Orgeln in der Kirche Heilig Kreuz Stühlingen sowie der Filialkirche St. Gallus Mauchen ist mit jeweils 10.000 Euro im Haushalt eingeplant; für Mauchen sind bereits Spendengelder vorhanden. Für die Heizungssanierung in der Pfarrkirche St. Konrad Weizen sind 60.000 Euro eingeplant. Kleinere Maßnahmen in der Pfarrkirche St. Peter und Paul Eberfingen sind mit 8400 Euro veranschlagt. Für die Sanierung der Fassade das Konradsaals in Stühlingen sind 100.000 Euro vorgesehen.

Stühlingen Seelsorgeeinheit Heilig Kreuz ist vielfältig im Wutachtal aktiv Das könnte Sie auch interessieren

Die Stadtverwaltung Stühlingen wird nach jährlichen Zuwendungen für den Konradsaal und den Kindergarten Lausheim angefragt, außerdem trifft sich der Sitzungsrat noch einmal, um die aufgeführten Posten zu diskutieren, bevor der Pfarrgemeinderat den Haushalt verabschiedet. Ebenfalls vorgesehen sind bei einigen Kirchengebäuden Vor-Ort-Besichtigungen und Informationen durch Architekt Jehle.