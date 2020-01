von Yvonne Würth

Zur Pfarrversammlung hatten Pfarrer Karl-Michael Klotz und die Vorsitzende des Pfarrgemeinderates Isolde Büche der Seelsorgeeinheit Eggingen-Stühlingen Heilig Kreuz in den Konradsaal geladen. Auf der Agenda standen sechs Themenbereiche. Karl Albicker erläuterte die Regularien zur Pfarrgemeinderatswahl, die am 22. März unter dem Motto „Wie sieht‘s aus?“ stehen. Bis zum 26. Januar sollen die Vorschläge für Kandidierende steht.

In Eggingen und Stühlingen ziehen je drei, in den übrigen Ortsteilen je zwei Kandidaten in den Pfarrgemeinderat ein; gesucht werden doppelt so viele Kandidaten. Die Vorsitzende des Pfarrgemeinderates, Isolde Büche, betonte: „Es ist mein Appell, an potenzielle Kandidaten, sich zur Verfügung zu stellen.“

Bei der Pfarrversammlung der Seelsorgeeinheit Eggingen-Stühlingen Heilig Kreuz wurden sechs Themenbereiche angesprochen, darunter auch der Rückblick der elf Gemeindeteams. Im Bild von links die Vorsitzende des Pfarrgemeinderates Isolde Büche, Leiter der Seelsorgeeinheit Pfarrer Karl-Michael Klotz und Eggingens Bürgermeister Karlheinz Gantert, Sprecher des Gemeindeteams Eggingen. | Bild: Yvonne Würth

Das Pastoral 2030 wurde erläutert. Alle drei Vorschläge wurden vorgestellt: Aus dem Dekanat Waldshut mit 14 Kirchengemeinden und 86.055 Katholiken wird eine neue Pfarrei; aufgeteilt in Ost und West wird das jetzige Dekanat Waldshut aufgeteilt in eine neue Pfarrei mit zweimal sieben Kirchengemeinden; Vorschlag drei ist ähnlich wie Vorschlag zwei, nur ohne Bonndorf.

„Es steht und fällt mit dem Personal. Ein Pfarrer leitet das Ganze als Superpfarrer, gemeinsam mit einem Ökonom, wie auf der Ebene der Verrechnungsstelle, mehr wissen wir jetzt noch nicht“, so Pfarrer Karl-Michael Klotz – denn bis dann sind die Pfarrer von heute nicht mehr im Dienst.

Berichte der Gemeindeteams

Besonders vielfältig fielen die Berichte der Gemeindeteams aus. Jedes Gemeindeteam deckt die üblichen Arbeiten rund um Gottesdienst, Ministranten, Sternsinger und Besuchsdienste für alte und kranke Mitmenschen ab, gute Zusammenarbeit gibt es überall mit den örtlichen Kirchenchören und Vereinen wie der KFD Eberfingen und den Musikvereinen. Zusätzlich gestalteten die Gemeindeteams Schwerpunkte. So sanierte das Team in Bettmaringen (Monika Weiß) den Raum über der Sakristei für die Kinderkirche und erstellt aktuell die Geschichte der Sankt Fridolinskirche.

Die Wallfahrten des Teams Eberfingens finden mittlerweile für die gesamte Seelsorgeeinheit statt, 2020 geht es nach Assisi. Eberfingen sammelte unter anderem mit einem Benefizkonzert Spenden für die Sanierung der Kapelle. Lausheim baut als Schwerpunkt die Kinderkirche auf und blickt auf ein besonderes Patrozinium zurück mit Kinderkirche, Taufe und der Aktion „Weihnachten im Schuhkarton„ zum Nikolaustag. Mauchen feiert vierteljährlich Familiengottesdienst, unter anderem mit Narren und Fußballern. Schwaningen feiert ökumenische Gottesdienste mit der Altkatholischen Kirchengemeinde. Kräuterbuschen binden und Kräutertee gegen Spenden an Pfarrer André Projekt Landwirtschaftsschule sowie grenzüberschreitende Gottesdienste und Kooperationen mit Krankenhaus, Kloster, Schulen und Kindergarten gibt es in Stühlingen.

Das jüngste Gemeindeteam aus Eggingen, das seit 2015 zwangseingegliedert wurde, hadert noch damit, keine Entscheidungen über finanzielle Auswirkungen treffen zu dürfen. Froh sind die Egginger, noch „ihren“ Pfarrer Hans-Jürgen Allgaier zu haben. Lobende Worte sprach Georg Hupfer den Pfarrern a.D. Bernd Zimmermann und Hans-Jürgen Allgaier aus. Pfarrer Bernd Zimmermann feiert am 18. Oktober seine goldene Primiz und lädt zur Eucharistiefeier in die Kirche Heilig Kreuz Stühlingen sowie zur Bilderschau nach dem Essen in den Konradsaal ein.

Bei Baumaßnahmen werden die Ortsteile bevorzugt und betreffen den zweiten Bauabschnitt Kirche Grimmelshofen, die Innensanierung Blumegg, Glockenstuhl und Elektrik, Orgelsanierungen Stühlingen und Mauchen, Kapelle Eberfingen (Spendengelder). Für die Arbeitssicherheit wird es eine Veranstaltung für die Mesmer geben.