von Yvonne Würth

Der Sportverein Bettmaringen hat momentan in einer Spielgemeinschaft mit dem SV Mauchen zwei Aktivmannschaften gemeldet, sowohl in der Kreisliga B als auch C, konnte der Vorsitzende Stefan Beck in der Hauptversammlung bekanntgeben. Sein besonderer Dank galt Harald Rogg als Jugendleiter des SV Bettmaringen und gleichzeitig Vorsitzender der SG Steina-Schlüchttal.

„Der Jugendbereich profitiert in den jüngeren Mannschaften von sehr starken Jahrgängen, die es uns ermöglichen, eine Bambini (G-Junioren), eine F-Junioren sowie eine E-Junioren-Mannschaft zu stellen. Ab der D-Jugend bis zur A-Jugend arbeiten wir in Kooperation mit der SG Steina-Schlüchttal“, erklärte Beck.

Erfolgreich waren die beiden Jugendtrainer Sven Boll und Michael Weiß, die ihre Trainerausbildung mit der C-Lizenz beim SBFV abschließen konnten. So gut es bei den Spielern auch aussieht, dennoch gibt es erstmal kein Training in Bettmaringen.

Seit November vergangenen Jahres ist der Rasenplatz durch Wildschweine zerstört, hier stehen größere Investitionen an, der Platz ist trotz erster Sanierungen nach dem Winter unbespielbar: „Wir werden für die weitere Sanierung in Eigenregie noch erhebliche Geldmittel und Arbeitszeit einsetzen müssen. Ziel ist es, den Rasenplatz bis zu Beginn der neuen Saison wieder bespielbar zu machen.“

Der Vorsitzende Stefan Beck konnte sechs verdiente Vereinsmitglieder zu Ehrenmitgliedern ernennen. Drei davon wurden bereits im Jahr 2006 mit der Verbandsehrennadel für zehnjährige Vorstandstätigkeit ausgezeichnet: „Neben der Tätigkeit als Spieler haben sie auch insbesondere bei Arbeitseinsätzen, als Kassenwart, als Vorsitzende, als Torwarttrainer, Schriftführer oder Beisitzer das Vereinsleben der letzten 20 Jahre entscheidend geprägt.“ Außerdem wurden sieben Mitglieder für 15 Jahre und ein Mitglied für 20 Jahre aktive Vereinsmitgliedschaft ehren.