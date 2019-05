von Yvonne Würth

Zwei Ehrungen konnten in der Hauptversammlung der Waldlütle Eberfingen vorgenommen werden. Vizepräsidentin Gaby Indlekofer von der Narrenvereinigung Kleggau war zu den Eberfinger Narren gekommen, um die Ehrungen gemeinsam mit dem Vorsitzenden der Waldlütle Florian Blatter durchzuführen. Waltraud Maier wurde nach 20 Jahren zur zweiten Ehrennarrenmutter der Waldlütle ernannt: „Eine Ära geht zu Ende.“

Narrenmutter verabschiedet

Mit Silberorden und Urkunde von der NVK sowie Gutschein und Blumen von den Waldlütle wurde Maier als Narrenmutter verabschiedet. Ihre Nachfolge tritt künftig Simone Müller-Schanz an. Monika Harder führt seit 20 Jahren die Kasse der Waldlütle, auch sie wurde geehrt und erhielt Geschenke. „Es ist nicht selbstverständlich, dass sich alle zur Wahl stellen. Wir wissen alle, wieviel Freizeit es kostet. Ihr seid ein ganz rühriger Verein, ein großer Verein mit respektvollem Auftreten, das macht ein ganz tolles Bild. Sehr toll sind die Spenden an das leukämiekranke Kind sowie an die Familie, deren Haus verbrannt ist“, schloss Gaby Indlekofer.

Der komplette Vorstand wurde gewählt: Vorsitzender Florian Blatter, Stellvertreter Bernd Gantert, neue Narrenmutter Simone Müller Schanz, Kassiererin Monika Harder, neue Schriftführerinnen Julia Blatter und Aileen Böhler für Yvonne Schanz sowie die Beisitzer Miriam Böhler und Patrick Brack. Dankesworte des Vorsitzenden Florian Blatter gingen an die beiden Macherinnen der Narrenzeitung, Yvonne Müller sowie Simone Müller Schanz.

Die Waldlütle Eberfingen haben ihren Vorstand gewählt. Von links: Vorsitzender Florian Blatter, Stellvertreter Bernd Gantert, neue Narrenmutter Simone Müller Schanz, neue Schriftführerinnen Julia Blatter und Aileen Böhler, Kassiererin Monika Harder, Beisitzer Miriam Böhler und Patrick Brack. Bild: Yvonne Würth

Der Erlös der ersten Narrenzeitung wurde in ein Dixi-Klo für das jährliche Zeltlager verwendet. Die vierjährige Emilia Lizureck ist an Leukämie erkrankt. Sie sowie Familie Kraft aus Schwaningen, die ihr Haus durch einen Brand verloren hatte, erhielten den Erlös der zweiten Narrenzeitung. Der Narrensamen wurde am Fasnetfreitag mit Wurst und Wecken sowie Trinken versorgt, das Losverkaufs-Spiel erhielt eine neue Verpackung „Himmel und Hölle“.

Eggingen 400 Musiker setzen beim Bezirksmusikfest in Eggingen eindrucksvollen Schlussakzent Das könnte Sie auch interessieren

Finanziell erfolgreich waren der Frühjahrsbott und der Kappenabend. Dennoch wurde der Mitgliederbeitrag von zehn Euro auf 20 Euro jährlich verdoppelt. Hier gab es keine Unmutsbekundungen, sondern reine Zustimmungsäußerungen, denn gemeinsame Aktivitäten wie Vatertag und Zeltwochenende gehen ins Geld. „Der Musikverein muss sich sputen, dass er nicht überrollt wird, ihr seid der zweitgrößte Verein im Dorf“, so Ortsvorsteher Wolfgang Löhle. Mit Dorfputz, Christbaumstellen und Sommerferienprogramm seien die Waldlütle im Dorf rege aktiv.