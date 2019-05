von Yvonne Würth

Bei der Hauptversammlung des Musikvereins Blumegg freute sich Vorsitzender Philip Rendler über die Aufnahme von gleich zehn Jungmusikern in die Reihen der Aktiven: „Es ist zwar auf Bühne und Probelokal etwas enger geworden, aber es macht mit so vielen Musikern auch mehr Spaß.“ Mit den aktuell 53 Aktiven konnte beim Jahreskonzert im April gemeinsam mit dem MV Fützen ein großer Erfolg verbucht werden.

Dirigent Jens Schillinger war ebenso zufrieden mit seinen Musikern, bedauerte aber den Engpass im Bass-Register. Der Probenbesuch der durchschnittlich 28-jährigen Musiker liegt bei 80 Prozent. Ganze 16 Musiker konnten für über 90 prozentigen Probenbesuch mit einem begehrten Präsent ausgezeichnet werden: Ein mit dem Wappen des MV Blumegg besticktes Duschtuch.

Jugendleiterin Carina Korhummel kann über zehn Jahre erfolgreiche Arbeit zurückblicken und gab nun ihren letzten Bericht. Nachdem alle zehn Jungmusiker das Leistungsabzeichen in Bronze bestanden, ist geplant, dass diese auch das Leistungsabzeichen in Silber anstreben. Ab September wird mit der neuen Jugendausbildung begonnen. „Fünf Jugendliche haben Interesse angemeldet“, so Korhummel

Vorsitzender Philip Rendler wurde bei den Wahlen im Amt bestätigt, ebenso sein Stellvertreter Carsten Friedrich, sowie Kassierer Frank Zeller und Beisitzer Robin Baumann. Neu sind die Schriftführerinnen Linda Baumann und Ronja Duttlinger sowie Jugendleiterin Nina Maurer.

Der Vorstand des Fördervereins Blumegg (vorne, von links): Mathias Eichkorn und Ronald Baumann. Hinten von links: Hartmut Rendler, Frank Zeller und Stefan Maurer. | Bild: MV Blumegg

Kassierer Frank Zeller konnte über ein kleines Plus in der Kasse berichten, das lag am außergewöhnlich guten Schlachtfest. Er wollte eigentlich sein Amt abgeben, allerdings wurde kein Nachfolger gefunden. Dankesworte erhielt auch Sabrina Rendler, die ihr Amt als Schriftführerin zehn Jahre lang ausgeübt hatte.